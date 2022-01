Acestea sunt versurile unui cântec popular dedicat vântărilor pasionaţi care şi acum, la o vârstă venerabilă, încă sunt preocupaţi de vânat. Iosif Mărgan din Nicolinţ, anul acesta a împlinit frumoasa vârstă de 82 de ani, şi a fost un vânător pasionat timp de 40 de ani. Depănându-şi amintirile din anii tinereţii, ne-a spus:

,,În anul 1967, în faţa comisiei de specialitate am susţinut examenul de vânătoare, obţinând şi o diplomă înrămată pe peretele din camera mea, unde se află şi dulapul cu puşca de vânătoare. După ce am obţinut acest persmis de vânător, mi-am procurat o puşcă de vânătoare marca ,,Zastava” calibrul 16, precum şi un echipament necesar. Apoi am devenit membru al Societăţii vânătorilor ,,Fazanul” din Nicolinţ, iar un an de zile am fost tânăr vânător stagiar. Îmi plăcea foarte mult să merg la goana de iepuri, pe care societatea noastră a organizat-o de două ori pe an. M-am bucurat mult când am reuşit să împuşc primul iepure, acesta fiind şi primul meu trofeu în cariera mea de vânător. Am îndrăgit vânatul, care pe parcurs a devenit şi o pasiune de care nu m-am despărţit nici în ziua de azi. Am fost ales ca membru în organele de conducere în mai multe mandate. Deoarece am împlinit vârsta de 82 de ani, am fost ales ca membru de onoare în conducerea acestei asociaţii. Îmi fac prezenţa la fiecare invitaţie trimisă din partea conducerii asociaţiei şi îmi onorez cu regularitate rata de plată a cotizaţiei anuale. Particip la întrunirea adunării anuale, unde este prezentat bilanţul realizărilor. Mă bucură foarte mult, pentru că sunt onorat de a fi prezent la întâlnirile de suflet ale vânătorilor, unde pot fi auzite poveşti vânătoreşti, amintindu-mi cu nostalgie de vremurile trecute când eram tânăr vânător şi purtam puşca pe umăr şi brâul cu cartuşe. Acum îmi place să ascult cântecul meu preferat ,,Puşca şi cureaua lată, ce vânător eram odată”, pentru că aceasta îmi aminteşte de acele momente din viaţă când eram un vânător pasionat”, ne-a mărturisit Iosif Mărgan.

Ion MĂRGAN

