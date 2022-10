Plantele – o etapă importantă a vieții mele

În această săptămână îl prezentăm pe Nazareno Sanchez, în vârstă 52 de ani, născut în Buenos Aires, în prezent locuiește în Salta, Argentina. De la interlocutorul nostru aflăm că dragostea lui pentru plante a început în copilărie, mai exact când era elev de școala elementară.

Să-i aflăm povestea: De la bunica mea am învățat primele lucruri despre grădinărit. Săptămânal îmi dădea o plantă pe care a cumpărat-o de la un târg care s-a organizat la mine în oraș, apoi împreună am plantat primele plante, până când nu am mai avut nevoie de ajutor, fiindcă deja am început să am experiență. Așa a început totul.

Prima mea planta pe care am avut-o în copilărie a fost o mușcată, iar când am crescut și am început să cunosc lumea minunată a plantelor, prima mea plantă, a fost Tradescantia zebrina. Este o plantă foarte frumoasă. Este târâtoare, și crește abundent, pe frunze are dungi asemănătoare cu blana zebrei și de aici provine numele.

Am o varietate mare de specii diferite. Dar, cea mai multă atenție o dedic cactușilor și suculentelor. Sunt niște plante foarte interesante cu o mulțime de forme, nu ai cum să nu le iubești. Aici, în Salta Argentina iernile nu sunt atât de reci, temperaturile, coboară până la 5 grade sub zero, așa că unele plante rămân în seră iar restul sunt expuse în exterior.

Când este vorba despre verile de aici, temperatura atinge maxim 42 de grade și este foarte favorabilă plantelor, încerc doar ca pe cele mai sensibile să le țin la umbră, pentru a evita deshidratarea în exces, și arderea frunzelor. Cât despre începători, ținând cont de climă, aș sfătui să înceapă cu niște cactuși sau alte suculente. Un lucru foarte important este să se țină cont de spațiu, adică locul unde sunt amplasate plantele, de asemenea dacă e mult soare direct sau umbră.

Planta mea preferată este Opuntia, primordial din cauza dragostei mari pe care o simt față de Mexic, această plantă provenind din această zonă.. Sunt niște plante foarte ornamentale, rezistente și comestibile.

Denis STRATULAT

