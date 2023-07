Poezia trebuie să urmeze timpul în care se naște

Triada este conceptul iubirii profunde şi a uniunii perfecte. Reprezintă natura triplă a universului construit din om, pământ, cer.

Trei sunt fazele existenţei omului: naşterea, viaţa şi moartea; trei sunt stările materiei: solid, lichid, gazos; trei sunt fazele care se găsesc în toate fenomenele: început, mijloc şi sfârşit. Exemplele pot continua.

Almanahul internațional „Trei limbi, trei scrieri / Τρεις γλώσσες, τρεις γραφές / Три језика, три писма” – în română, greacă și sârbă – al autorilor Ioan Baba şi Aliki Telesku, care a apărut anul acesta la Editura ,,Tibiscus” din Uzdin, reprezintă o triadă care reuneşte poeţi din trei ţări: Serbia, România şi Cipru.

Traducerile în limba greacă au fost realizate de Aliki Telesku, om de cultură din Cipru, care a avut amabilitatea de a ne acorda acest interviu.

M.S.: Stimată doamnă, aveţi o biografie impresionantă. Sunteţi poet, scriitor, traducător, antologator, cercetător. Când aţi descoperit că aveţi afinitate faţă de cuvântul scris?

A.T.: În fragedă copilărie, aşa cum este firesc! Am avut o copliărie fericită, marcată de oamenii pe care i-am întâlnit în drumul lor. Am avut prieteni, învăţători şi profesori minunaţi. Pe unii dintre aceştia încă îi mai vizitez şi mă bucur că ei mă recunosc. Am studiat electronica şi psihologia, dar scrisul a fost dintotdeauna dorinţa mea secretă.

Am început să scriu în clasa întâi a școlii primare, când încă nu învățasem toate literele. Aşadar, l-am rugat pe tatăl meu să-mi arate cum să scriu literele pe care nu le știam. Așa am scris prima mea poezie despre iarnă pe care, din păcate, nu am salvat-o. Am continuat să scriu, dar, ca și majoritatea adolescenților, am păstrat poeziile în sertare. Uneori am publicat în reviste pentru copii.

Dintotdeauna am citit mult. Adesea citeam şi lucruri care nu erau pentru vârsta mea. Am făcut aceasta pentru a mă feri de eforturile mamei de a mă iniţia în tainele broderiei, care nu mi-a plăcut deloc. Pe atunci nici nu am visat că într-o zi voi publica o carte.

M.S.: Cum reuşiţi să găsiţi, în sistemul creativităţii globale, acel metru pătrat care să vă aparţină, în care stabiliţi cu uşurinţă comunicarea cu alte spirite înrudite?

A. T.: Scriu pentru că îmi place să scriu. Nu am căutat niciodată să fiu „cineva” în acea lume din care fac parte genii cuvântului scris. Încerc să fiu originală, să dau „suflet” lucrurilor mărunte. Unele lucruri se întâmplă de la sine. Probabil că așa ar trebui să fie. Aşadar, treptat am făcut cunoștință cu acele spirite înrudite de la care am învățat, am colaborat și le-am împărtășit părerea. Nu este ușor să fii original, pentru că s-au spus deja atâtea lucruri. Când am o idee bună, lucrez pentru ca ideea aceea să devină realitate, adesea în colaborare cu alți poeți. Așa s-au născut aceste culegeri de poezii cu poeți din mai multe țări.

Mariana STRATULAT

