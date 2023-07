Prepară produse cosmetice pentru îngrijirea pielii

Ferma apicolă a familiei Krstić este cunoscută în zonă după produsele melifice de calitate superioară. Vera aparţine şi ea acestei familii care şi-a câştigat un nume de prestigiu în asociaţia crescătorilor de albine. Pe lângă munca de fiecare zi pe care o desfăşoară în mijlocul albinelor harnice, Vera este preocupată de prepararea produselor pentru îngrijirea pielii care au la bază mierea de albină.

,,Când am început cu această afacere, am plecat de la ideea că, majoritatea femeilor deţin un adevărat arsenal de produse cosmetice, de care nu se despart niciodată. Ghidate de această idee, m-am asociat cu Maria Pisarov, şi împreună am încercat să producem, după reţete proprii, preparate cosmetice naturale fără ingrediente artificiale. Sunt produse garantate natural, şi sunt mult mai ieftine decât cele în magazine. Reţetele noastre sunt simplu de pus în practică, sunt mai sănătoase decât produsele comercializate.

Producem gelul de duş după care pielea devine curată, hidratată şi catifelată. Apoi, producem şampon de casă cu ajutorul ingredientelor naturale care se poate folosi la spălarea părului, astfel că părul după spălare va fi curăţat în profunzime, îndepărtând sebumul.

Ion MĂRGAN

