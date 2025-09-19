Porturi autentice – povești cusute cu fire de suflet

La fiecare ediție a prestigiosului Festival de Folclor și Muzică Românească, publicul s-a obișnuit să redescopere comorile neprețuite ale portului popular românesc – o expresie vie a sufletului și identității noastre naționale. Nici ediția jubiliară, cea cu numărul 65, desfășurată în luna august la Uzdin, nu a făcut excepție, dimpotrivă, a întrecut așteptările, oferind momente de neuitat în cadrul manifestărilor adiacente.

Unul dintre cele mai îndrăgite evenimente a fost, fără îndoială, ediția a XVIII-a a manifestării „Mândru-i portul românesc”, organizată cu dăruire și rafinament de către distinsa Asociație a Femeilor „Bunicuțele” din Uzdin. Ziua de 21 august a devenit astfel o veritabilă sărbătoare a tradiției și a frumuseții autentice, punând în lumină moștenirea textilă a românilor din Voivodina și din România.

Anul acesta, organizatoarele au dorit să ofere o experiență inedită, transformând evenimentul într-un spectacol vizual complex. Alături de standurile cu prăjituri de casă și lucruri de mână – broderii fine, cămăși tradiționale, păpuși îmbrăcate în costume naționale – a avut loc o impresionantă paradă a portului popular.

Această defilare a adunat participanți din Petrovasâla, Sărcia, Ecica, Nicolinț, Coștei, Mesici, Uzdin – dar și din România, fiecare pereche sau grup purtând cu demnitate și mândrie specificul zonei pe care o reprezintă.

În fața Școlii Elementare „Sfântul Gheorghe” din Uzdin, publicul numeros a fost martorul unui adevărat tablou viu, în care culorile, texturile, motivele și simbolurile portului popular s-au împletit armonios într-un elogiu adus patrimoniului nostru cultural.

Într-o atmosferă festivă, cu public numeros, zâmbete și aplauze, reflectând o profundă apreciere pentru valorile tradiționale am putut vedea un trio format din două femei și un bărbat din Mesici îmbrăcați în port popular tradițional din zona Banatului sau Ardealului. Bărbatul purta cămașă albă lungă, brâu țesut și pălărie tradițională, iar femeile purtau bluze brodate cu modele geometrice și fuste din catifea sau material lucios, accesorizate cu glabeni, semn al mândriei și al statutului în comunitate.

Aurica Gherga, vicepreședinta Asociației de Femei „Pro Art” din Nicolinț, a prezentat îmbrăcăminte de toată ziua caracteristică pentru această localitate: „Costumația de toată ziua includea: śiupag împistrit în mai multe culori, poalie cu clini mărunți, împistrice în mai multe culori, cotrință cu pui, lată în față și îngustă în spate, ștrinfi negri simpli, păpuśi dă lână, pe cap cârpă de șalin cu flori. Această îmbrăcăminte este caracteristică pentru neveste și se purta atunci când se mergea la ducian, după apă, în vizită la părinți sau la rude.”

Teodora SMOLEAN

Foto: Radovan ĐERIĆ

