Premiați la toate categoriile la ediția a 63-a a Festivalului de Folclor și Muzică Românească din Voivodina – Republica Serbia

Membrii CC „Doina” din Uzdin onorează și perpetuează patrimoniul cultural românesc, îmbogățindu-l și transmițându-l din generație în generație. Participarea lor la ediția din acest an a festivalului de la Sân-Mihai le-a adus numeroase premii, fiind distinși în toate categoriile în care au concurat:

Dans tradițional – locul I

Dans stilizat – locul II

Orchestra – locul II

Corul feminin – locul I

Corul bărbătesc – locul II

Soliștii vocali Pavel David Spăriosu Secoșan și Vanesa Crețu au obținut, de asemenea, locurile I și respectiv II. În cadrul categoriei soliști instrumentiști, Darko Neda a cucerit locul II.

Aceste activități nu doar perpetuează tradiția, ci și cultivă valori precum bunătatea, caritatea, toleranța, respectul și demnitatea. Datinile și obiceiurile populare românești constituie „valută” de nereplicat a identității românești.

„Mă bucur foarte mult că am putut să ne prezentăm la festival cu toate secțiunile pe care le are CC „Doina”. A fost un puţin dificil să ne întâlnim, dar în cele din urmă am reușit. Sunt foarte mândră de amatorii mei și desigur, aș dori să profit de această ocazie pentru a mulțumi gazdelor pentru ospitalitatea lor. Mă mândresc cu uzdinenii mei, am reușit și în acest an. Trebuie menționat că acest succes deosebit se datorează unei bune colaborări între ansamblul de dansuri, membrii orchestrei și coriști.

Virginia PUIA

Articolul integral îl puteți citi în numărul 35 din 2 septembrie