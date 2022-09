Cea de-a cincisprezecea ediţie a Congresului Internațional de Istorie Presei cu genericul „Presa românească din diasporă și exil” a avut loc la Facultatea de Filosofie din Novi Sad, în perioada 16-17 septembrie. Organizatorii congresului sunt Departamentul de Limba și Literatura Română din cadrul Facultății de Filosofie din Novi Sad și Asociația Română de Istorie a Presei (ARIP), în parteneriat cu Ambasada României la Belgrad, Academia Română – Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu“, Catedra de Limba și Literatura Română din cadrul Facultății de Științe Umaniste și Sociale din Zagreb, Biblioteca Filialei Timișoara a Academiei Române, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga“ din Alba Iulia, Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina și Societatea de Limba Română din Voivodina. Parteneri media sunt săptămânalul „Libertatea”, Radio România Internațional, ziarul „Adevărul”, AGERPRESS și revista „Lumina”.

„Evenimentul de astăzi este foarte important, nu doar pentru facultatea și departamentul nostru, ci și pentru comunitatea noastră. Am adus la un loc toate organizațiile și instituțiile care trebuie să fie aici. Acesta este un prilej important de a semnala cât de importantă este presa românească în Voivodina și Serbia. Am stabilit foarte multe colaborări, dar s-a deschis și posibilitatea de a participa la proiecte noi, atât pentru studenții noștri, cât şi pentru comunitatea noastră“, a declarat lect. univ. dr. Ivana Ivanić, șefa Departamentului de Limba și Literatura Română din cadrul Facultății de Filosofie din Novi Sad.



„Astăzi s-a desfășurat cea de-a cincisprezecea ediție a Congresului de Istorie a Presei. Lucrările sunt împărțite în zece secțiuni diverse. Toate secțiunile sunt dedicate presei din diaspora și exil din comunitățile românești. Conferenţiarii de anul acesta şi-au anunțat participarea încă din luna iunie. Ei vin din mai multe țări: Croația, Israel, Grecia, Republica Moldova și Serbia. Partea mare dintre participanți au venit din România și sunt specialiști în științele comunicării și în jurnalism. În cadrul secțiunilor vom dezbate anumite chestiuni în legătură cu problematica și starea jurnalismului în ziua de astăzi și a jurnalismului digital, despre care s-a vorbit foarte puțin la noi în Serbia, mai ales în legătură cu jurnalismul virtual românesc, care la noi nu este atât de dezvoltat. Suntem onorați că astăzi îi avem în calitate de oaspeți pe acești domni din toate centrele universitare din România și Republica Moldova“, a declarat dr. Virginia Popović, profesor universitar la Departamentul de Limba și Literatura Română din cadrul Facultății de Filosofie din Novi Sad.

Congresul Internațional de Istorie a Presei a fost organizat numai de două ori în afara granițelor României: prima dată în Republica Moldova și acum la Novi Sad. L-am întrebat pe președintele Asociației Române de Istorie a Presei (ARIP), conf. univ. dr. habil Cătălin Negoiță, cum s-a ajuns la colaborarea cu Facultatea de Filosofie din Novi Sad. „Departamentul de Literatură, Lingvistică și Jurnalism din cadrul Facultății de Litere a Universității „Dunărea de jos“ din Galați a avut un parteneriat cu Departamentul de Limbă și Literatură Română din Novi Sad şi cu Facultatea de Litere de la Chișinău. În cadrul acestui parteneriat am cunoscut-o pe Virginia Popovici, apoi pe Ivana Ivanić și ne-a trecut prin cap că am putea să colaborăm mai departe. Am propus să încercăm să organizăm un congres aici. Virginia Popović a îmbrăţişat ideea. Mă bucur foarte mult că sunt aici”, a afirmat conf. univ. dr. habil Cătălin Negoiță.

„În primul rând, este o onoare pentru Ambasada României să fie partener al unui atât de distins eveniment academic. Cred că este prima oară pentru noi să fim parteneri ai unui congres internațional și doresc să adresez mulțumiri sincere ARIP și Catedrei de Limba Română de la Universitatea de la Novi Sad pentru că au avut inițiativa de a organiza acest eveniment în Serbia. Cred că acest mare rezervor de românism din punct de vedere istoric, cultural și al mediei din Serbia este nu întotdeuna atât de bine cunoscut în România, decât în cercurile academice. Aș vrea ca acest eveniment să constituie o ocazie pentru a populariza mai mult ceea ce se întâmplă aici în Serbia în mijlocul comunității românești istorice, comunitate care a depus și depune eforturi mari să-și păstreze identitatea, să-și prezinte valorile. Presa de aici, publicațiile de aici au o extraordinară tradiție.

Daniela Bakić SCUMPIA

