Zootehnia este rentabilă doar cu sprijinul statului

Dorel Stanciu este un cunoscut crescător de vaci pe aceste meleaguri. Se ocupă de creşterea celor 50 de vaci, de la care anual livrează în jur de 200.000 de litri de lapte. Recent, a primit o donaţie de la stat, iar din sursele obţinute şi-a procurat un şeptel de juninci. Este mulţumit cu donaţia care i-a fost acordată, iar constatarea lui este că, zootehnia la sat va avea un viitor strălucit dacă va fi sprijinită de stat.

,,Până la începutul acestui an, situaţia în zootehnie, în general, era într-o situaţie dificilă. În primul rând, preţul de achiziţie al laptelui era foarte mic, sub aprecierile noastre, astfel că şi noi, crescătorii de vaci, nu am fost destul de motivaţi să continuăm cu producţia. Situaţia s-a ameliorat după intervenţia statului, care a majorat prețul la lapte. O altă problemă cu care ne-am confruntat au fost condiţiile nefavorabile ale vremii. A venit seceta şi ne-a înjumătăţit nutreţurile, care este baza unei producţii bune de lapte. Norocul meu a fost că am reuşit să asigur nutreţ, deoarece am însămânţat trifoi pe o suprafaţă de 50 de iugăre pe care l-am recoltat la momentul potrivit. Mi-am asigurat material furajer pe o perioadă îndelungată. Trebuie să mulţumim autorităţilor competente pentru grija pe care o poartă pentru fermieri, deoarece ne-a asigurat la un preţ convenabil terenuri agricole pe care le-am arendat.

