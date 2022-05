Prima vizită în ultimii zece ani

Delegaţia Consiliului Naţional al Minorităţii Naţionale Române a vizitat pe data de 21 aprilie, Departamentul de Limba şi Literatura Română din cadrul Facultăţii de Filosofie din Novi Sad.

Considerăm foarte importantă implicarea Consiliului Naţional în soluționarea problemelor cu care se confruntă Departamentul de Limba şi Literatura Română. Scopul vizitei este,primul rând, definirea problemelor actuale cu care se confruntă Catedra şi găsirea soluţiilor pe termen scurt, mediu şi lung în vederea depăşirii obstacolelor pe care le au. Primul obstacol este legat de numărul tot mai mic de studenţi care se înscriu la Catedră. Sunt mai mulți factori care influenţează aceasta situație, unii dintre aceștia nu pot fi schimbați și anume, numărul de elevi care este în scădere în localităţile noastre ceea ce nu este caracteristic doar pentru noi, iar al doilea este stimularea înscrierii la această Catedră. Aceasta este unica instituţie de învăţământ superior care are limba română ca limbă maternă şi nu ca limbă străină. Am stabilit că, pentru prima dată de când s-a înfiinţat Consiliul Naţional, vom introduce sistematic burse și stimulări financiare pentru studenții care se vor înscrie și la această facultate. În momentul de faţă suntem în curs de definire a metodologie de acordare a acestor burse. Bursa va fi menită studenţilor înscrişi la limba română ca limbă maternă. Alte modalități prin care putem îmbunătăţi studierea limbii române, este achiziţionarea tăblii interactive pentru care am concurat deja la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. De asemenea, am discutat că este necesar să contribuim împreună la promovarea înscrierii la această facultate şi anume trebuie să mergem prin şcolii medii, nu doar unde să învaţă limba română, ci şi în liceele unde sunt prezenţi români, ca de exemplu la Zrenianin, Panciova, Kovačica etc. Am vorbit şi despre posibilitatea să ridicăm importanţa acestei catedre la un nivel mai înalt pentru a asigura numărul suficient de studenţi sub orice formă şi anume discutând cu Universitatea de Vest din Timişoara, să demarăm unele demersuri prin care s-ar fi desfăşurat anul pregătitor pentru studii în România, aici la Novi Sad. Am discutat şi despre unele proiecte comune, pe care putem să le desfăşurăm într-un viitor apropiat, precum Conferinţa de Istorie a Presei, unde putem să fim parteneri şi o Conferinţă despre Relaţiile Sârbo – Române în toate domeniile. A fost vorba şi despre includerea cadrelor didactice în procesul de învăţământ facultativ incluziv şi pentru copiii care sunt din această zonă. Noi am sprijinit competiţiile regionale, care s-au desfăşurat aici la Novi Sad, însă am văzut că existe unele modalități care pot spori prezenţa şcolilor la astfel de competiţii şi discutând cu profesorii de limba română pe teren, cu directorii şcolilor şi membrii Departamentului de Limba şi Literatura Română am decis să redefinim modalitatea de organizare, inclusiv şi locul de organizare pentru anul viitor a competiţiilor regionale, ne-a declarat Daniel Magdu, preşedintele C.N.M.N.R.S.

Daniela BAKIĆ SCUMPIA

