Primul loc a revenit gazdelor

Săptămâna lăsată în urmă la Sân-Ianăș a avut loc un mare și foarte important eveniment pentru vânători. Echipa sportivă a Asociației de vânători din Sân-Ianăș a fost gazda competiției finale la nivel republican „Cupa tirului la talere în stil american”. La această competiție au concurat 7 echipe. Anul acesta cea mai bună echipă a fost echipa gazdă în următoarea componență: Sima Mioc, Branko Drljača și Teodor Miok, locul doi l-a cucerit echipa „Titel 1947” din Titel, iar pe locul trei s-a clasat echipa din Osipaonica. Individual, cei mai buni trăgători ai competiției au fost: Ivan Tabački, Nenad Stanojević și Branko Drljača.

Acest eveniment care s-a petrecut în poligonul cu care vânătorii din Sân-Ianăș se mândresc în mod deosebit, deoarece a fost realizat prin forțe proprii.

,,La Sân-Ianăș s-a desfășurat un eveniment important pentru vânătorii pasionați, finala „Cupei tirului la talere în stil american”. Echipa din Sân-Ianăș s-a pregătit intens timp de 4 ani, participând la competiții în țară și peste hotare, și datorită succeselor obținute, am reușit să organizăm în acest an, prima competiție de acest gen. Totodată, dispunem de un poligon foarte modern echipat pentru desfășurarea unor astfel de competiții ale vânătorilor țintași. Acest poligon a fost realizat în baza aprobării Institutului de balistică. La ediția din acest an au venit echipe de țintași din Ub, Osipaonica, Niš, Kikinda, Bečej, Opovo, Titel, în total 7 echipe. Echipa din Sân-Ianăș s-a clasat în finală, ceea ce este un mare succes pentru noi toți. Ne bucură foarte mult succesul realizat de echipa gazdă, și sperăm că succese similare vom obține și în viitor”, a spus Sima Mioc, inițiatorul acestei competiții.



Rodica GRUESCU

