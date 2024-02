Printre premiați, doi bucătari din Sân-Mihai – Petru Muncean și Gheorghe Stefan

Sâmbătă, 10 februarie, la Sân-Mihai a avut loc manifestarea turistico-gastronomică Festivalul de Tobă. La festivitatea de inaugurare a acestui eveniment impozant cu caracter competitiv și turistic, au fost prezente autorități din comuna Alibunar, în frunte cu Zorana Bratić, căreia i-a revenit onoarea de a inaugura ediția a 17-a a tradiționalei manifestări grastronomice Festivalul de Tobă, precum și un număr mare de vizitatori. Onorații invitați și participanții au fost salutați din partea lui Darian Tăpălagă, primarul satului.

Evenimentul s-a desfășurat în sala de spectacole a Căminului Cultural din Sân-Mihai, unde organizatorii au pregătit un moment muzical în cadrul căruia dansatorii de la Ansamblul ,,Casa Tineretului” din Sân-Mihai au prezentat un potpuriu de jocuri tradiționale românești.

Juriul de experți în frunte cu prof. dr. Cvijan Mekić, a apreciat gustul, structura și aspectul tobei. În concurență au fost 21 de mostre de tobă, și pentru prima dată în acest an au fost prezente câteva mostre de tobă preparată de bucătarii din localitatea înfrățită Moravița, România. Premiile pentru cea mai bună tobă au fost decernate de președinta comunei Alibunar, Zorana Bratić, și de primarul satului, Darian Tăpălagă. Pe locul de frunte s-a plasat Petru Muncean, locul II a revenit Abatorului ,,Moricz” din Jermenovci, iar locul III a fost ocupat de Gheorghe Stefan din Sân-Mihai.

,,Sunt convins că ediția din acest an a fost una reușită. În concurență au fost 21 de echipe, ceea ce ne bucură în mod deosebit, deoarece crește din an în an numărul participanților. În mod deosebit ne-a bucurat faptul că, la această ediție, au trimis mostre de tobă prietenii noștri dragi din Moravița, România, și le mulțumesc mult pentru sprjinul acordat. Așa s-a întâmplat anul acesta ca două echipe din sat să fie premiate, una pe locul de frunte și cealaltă pe locul trei. Felicitări tuturor și să ne vedem cu bine și la anul!”, a spus primarul satului, Darian Tăpălagă.

Silvia MĂRGAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 8 din 24 februarie