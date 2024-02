Promotoare a limbii și culturii române

Un eveniment de anvergură în viața culturală a românilor din Voivodina este și tradiționalul Festival de Muzică Ușoară ,,Tinerețea cântă” de la Uzdin, ce adună, an de an, tot mai mulți tineri talentați în jurul său, precum și persoane competente care se implică cu drag și devotament spre a organiza ediții inedite. În ultimii ani, la acest festival am avut ocazia să o cunosc pe Klaudia Šubonj, practic mâna dreaptă a soliștilor vocali, care-i îndrumă cum să-și dezvolte potențialul vocal spre a avea o apariție cât mai reușită pe scenă. Ne-am dorit să o cunoaștem mai bine pe această tânără talentată, astăzi director artistic al Festivalului ,,Tinerețea cântă”, compozitoare și textieră, dar și deținătoare a numeroaselor premii.

Având o formație inițială de pianist, ne-a interesat să aflăm ce anume a determinat-o să se orienteze către compoziție, unde anume a apărut „scânteia” și ce sau cine a transformat-o într-un foc viu al creației?

Am studiat pianul de la vârsta de 6 ani la Colegiul Național de Artă ,,Ion Vidu” din Timișoara. Mi-a plăcut pianul, dar nu l-am iubit… Nu mă împlinea, iar concursurile de pian erau foarte dure, toți pianiștii eram rivali, nu m-am putut bucura de premiile obținute și nici de copilărie, pentru că orele de studiu la pian erau foarte multe, interminabile. Nu cunoșteam noțiunea de timp liber… Așa ceva nu exista.

Am dorit o schimbare, iar ea a venit prin profesoara de orgă clasică, Mihaela Bedicova din Chișinău, care mi-a schimbat complet perspectiva. Pot spune că mi-a schimbat viața și mi-a deschis o lume total nouă, un instrument extraordinar care nici nu știam până atunci că există. Un instrument complex cu sonorități și posibilități nelimitate, de care m-am îndrăgostit iremediabil. Am început studiul orgii în liceu, am avut cele mai minunate profesoare în persoanele Mihaelei Bedicova și Amalia Teglas. Sunt absolventa Facultății de Muzică a Universitatea de Vest din Timișoara, la clasa profesorului univ. dr. Felician Roșca – transmite Klaudia.

În continuare, ne spune că a încheiat și studiile de master la Facultatea de Muzică din Timișoara, având ca program de studii ,,Stilistica interpretării muzicale din perioada Barocului”. Declară că a cunoscut o lume minunată și oameni extraordinari. Drumul meu spre activitatea de organist concertist a fost lin, a venit de la sine. Datorită Festivalului Internațional de Orgă ,,Timorgelfest” am cunoscut organiști din toate colțurile lumii care în timp m-au ajutat enorm în formarea mea ca muzician.

Teodora SMOLEAN

