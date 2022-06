Promovarea Departamentului de Limba şi Literatura Română

La Facultatea de Filosofie din Novi Sad, recent a avut loc Ziua Porţilor Deschise, când s-au prezentat viitorilor studenţi toate departamentele de la această facultate, printre care şi Departamentul de Limba şi Literatura Română.

„La Ziua Porţilor Deschise au fost prezente toate departamentele din cadrul Facultăţii de Filosofie, atât departamentele filologice cât şi departamentele de ştiinţă socio-umană. Toate aceste departamente şi-au prezentat noile planuri şi programe pentru viitorii studenţi. Aceste programe de studii sunt acreditate şi dorim să le promovăm, pentru că se apropie examenul de admitere şi aşteptăm şi sperăm că se vor înscrie cât mai mulţi studenţi. La standul Departamentului de Limba şi Literatura Română, cu ajutorul studenţilor noştri de la toate cele trei niveluri de studii – licenţă, master şi doctorat, am promovat departamentul, limba, cultura și literatura română. Noi am adus afişe şi am prezentat disciplinele care se învaţă la noi la departament”, a declarat conf. univ. dr. Virginia Popović.

„La Facultatea de Filosofie din Novi Sad s-a deschis un nou program cu foarte multe modificări. Este vorba de limba şi literatura română cu limba italiană sau limba spaniolă, care se pot studia paralel, indiferent de nivelul de cunoştinţe.

Daniela BAKIĆ SCUMPIA

