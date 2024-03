Ravenna, oraș cu istorie bogată

Italia este o țară magică! Trebuie să vă faceți timp și să o vizitați. Este o țară cu istorie bogată, iar artele și cultura ei vă vor fascina. Italia atrage anual milioane de turiști datorită peisajelor frumoase care sunt adevărate oaze ale naturii. De data aceasta, am vizitat Ravenna.

Orașul se întinde pe o suprafață de 653 km² și are peste 150 de mii de locuitori. Ravenna se află în regiunea Emilia-Romagna. În timpul iernii, când am și ales să vizitez această așezare, ningea foarte rar. Ravenna are o climă mediteraneeană, cu ierni blânzi și cu precipitații moderate. Verile la Ravenna sunt caracterizate de zile toride. Orașul se află la o distanță de 8 km de Marea Adriatică, într-o zonă mlăștinoasă. În oraș și în împrejurimi au fost săpate numeroase canale pentru drenarea solului.

Am aflat multe despre istoria Ravennei. Aveți nevoie o zi întreagă să vizitați acest oraș, care a fost capitala Imperiului Roman din 402 până la destrămarea acestuia în anul 476. Din acea perioadă au rămas doar câteva clădiri pe le care admiră turiștii și cei interesați de istorie. La Ravenna puteți vedea urme din perioada romană, gotică și bizantină. Orașul are chiar opt monumente incluse în lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

Inima orașului este Piazza del Popolo sau Piața Poporului, construită în secolulul al XIII-lea. În trecutul îndepărtat, pe locul actualei piețe se afla un teren ierbos pe care veneții l-au extins. Tot aici veți putea admira clădirea Primăriei, dar și multe edificii din secolele al XV-lea și al XIX-lea.

Luminița NEDA

Articolul integral îl puteți citi în numărul 9 din 2 martie