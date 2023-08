Sân-Mihai, centrul cultural și spiritual al românilor din această parte a Banatului

În preajma Festivalului de Folclor și Muzică Românescă din Voivodina, Republica Serbia, am avut privilegiul să iau un interviu unei personalitaţi marcante a culturii românești contemporane. Este vorba despre istoricul Ion Sfera. În timpul interviului, am adus în prim-plan cea mai recentă carte a sa, o lucrare care, desigur, va deveni o veritabilă comoară pentru iubitorii de istorie și cultură românească. Intitulată ,,Sân-Mihai și România în perioada 1919-2019”, această carte promite să ofere o perspectivă amplă asupra evoluției relațiilor dintre Sân-Mihai și România de-a lungul unui secol tumultuos. Am descoperit că autorul a aşezat între două coperte evenimente, personalități și transformări majore, oferindu-le cititorilor o călătorie captivantă în timp. Pe parcursul discuției noastre, am putut observa cu câtă dedicare a scris autorul această carte. Scriitorul Ion Sfera s-a dedicat cercetării și explorării trecutului, iar ,,Sân-Mihai și România în perioada 1919-2019” reprezintă, fără îndoială, un nou apogeu al creației sale.

În calitate de director al școlii din Sân-Mihai, ne puteți spune în ce măsură s-a implicat școala în organizarea acestei prestigioase manifestări a românilor, Festivalul de Folclor și Muzică Românească din Voivodina, Republica Serbia?

Elevii claselor I-VIII vor participa la inaugurarea acestui festival cu dansuri populare românești. Profesorii care i-au instruit sunt: Mărioara Gean Muncean, Leana Jula și Grațiana Scumpia. În ceea ce priveşte programul inaugural la care participă elevii acestei școli, la coregrafie este implicat și Doru David, coregraf profesionist din Timișoara. Pe lângă aceasta, școala pune la dispoziția participanţilor încăperile și sala sporturilor.

Care vor fi evenimentele adiacente din cadrul festivalului la care ați contribuit dvs.?

Sunt responsabil de câteva dintre evenimentele adiacente. Așadar, pe parcursul a câtorva zile va avea loc expoziția de port popular din Sân-Mihai, organizată de Asociația Femeilor ,,Mâini de aur”. Pe data de 17 august va fi lansată cartea ,,Sân-Mihai și România în perioada 1919-2019”, al cărei autor sunt. Un eveniment deosebit, care se va desfăşura pe data de 18 august, este ,,Viața și opera a doi poeți consacrați din Sân-Mihai: Florica Ștefan și Pavel Gătăianțu”.

A ieșit de sub tipar al treilea volum semnat de dvs. Ne puteți spune despre ce este vorba? Care este subiectul acestei cărți?

Subiectul cărții ,,Sân-Mihai și România în perioada 1919-2019” este complex. Până în prezent s-a discutat mult, s-a cercetat și s-a scris despre relațiile acestor două țări, România şi Serbia, însă doar la modul general. Așadar, cartea ,,Sân-Mihai și România în perioada 1919-2019” este o premieră absolută, care cuprinde toate relațiile unei localități cu țara mamă în perioada amintită în carte: cele culturale, confesionale, relații în domeniul învățământului, publicisticii, sportului, precum și raporturile unor personalități din Sân-Mihai, dar care și-au dus traiul în Iugoslavia, în respectiv Serbia și România.

Adriana PETROI

