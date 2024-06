Succes în cadrul evenimentului „Zilele Primăverii” de la Panciova

Elena Radulovici din Alibunar, membră dedicată a Asociației de Femei „Etno Art Brakos”, a obținut locul întâi la prestigioasa categorie „Cel mai frumos căpătâi” în cadrul evenimentului „Zilele Primăverii” de la Panciova. Ea a reușit să se remarce dintre aproximativ cincizeci de participanți, impresionând juriul cu talentul său deosebit și cu designul original al căpătâiului.

Întrecerile de la Panciova, organizate anual în cadrul evenimentului „Zilele Primăverii”, au adus laolaltă o varietate de participanți pasionați de arta tradițională. Tema impusă în acest an a fost dedicată copiilor, fiecare concurent fiind invitat să creeze un căpătâi cu motive care să rezoneze cu lumea copilăriei.

Elena Radulovici a început să lucreze la căpătâiul său încă din iarna trecută, investind multe ore de muncă meticuloasă. Despre această experiență, ea ne spune:

„Am început să cos căpătâiul încă din iarna trecută. Am lucrat mult, dar munca mea a dat roade. Anual, la Panciova, se organizează acest eveniment, iar anul acesta s-a cerut ca motivul de pe căpătâi să fie unul pentru copii. Personal, am ales ceea ce am crezut că le place copiilor, și anume un iepuraș, pentru că am făcut o oarecare legătură între cadourile pe care cei mici le primesc de Paște de la «iepuraș».”

Alegerea unui iepuraș ca motiv principal s-a dovedit a fi inspirată, creând o legătură cu tema evenimentului și atrăgând atenția juriului. Creativitatea și atenția la detalii pe care Elena le-a demonstrat au fost apreciate la justa lor valoare, aducându-i astfel binemeritatul premiu. „Mă bucură faptul că, din aproximativ cincizeci de căpătâie, am obținut locul întâi. Astfel de premii sunt o mare realizare pentru noi ca asociație”, a adăugat Elena.

Victoria Elenei Radulovici este o recunoaștere a talentului și a muncii sale și reprezintă o realizare importantă pentru Asociația de Femei „Etno Art Brakos”. Acest succes contribuie la promovarea și păstrarea tradițiilor locale, demonstrând în același timp valoarea și frumusețea artizanatului românesc.

Adriana PETROI

Articolul îl puteți citi în numărul 24 din 15 iunie