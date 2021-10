Teatru în condiţii de pandemie

În ciuda problemelor de ordin financiar şi pandemic, în acest an, în cadrul Zilelor de Teatru ale Românilor din Voivodina au fost prezentate opt spectacole de teatru. Spectacole care dovedesc că în cadrul etniei noastre, încă mai există acel fior creativ care asigură dăinuire mişcării culturale şi a teatrului amatoristic românesc.

În condiţiile impuse de pandemie, unele spectacole din acest an au fost prezentate cu prezenţa publicului, altele cu public restrâns sau chiar fără public, toate spectacolele fiind înregistrate şi prezentate în perioada 3-10 octombrie pe site-ul www.zileledeteatru.com unde pot fi vizionate în continuare spectacolele prezentate la Straja, Coştei, Alibunar, Uzdin, Seleuş, Maramorac, Torac şi Nicolinţ.

La ediția din acest an, cele şapte trupe participante şi o actriţă care s-a prezentat cu o monodramă, nu au intrat în competiţie, de această dată, manifestarea fiind fără premii. Totuşi, spectatorii online au avut prilejul să voteze şi aleagă prin votul lor, cel mai bun actor al fiecărui spectacol prezentat de trupele din satele noastre participante. Astfel, din distribuția spectacolului „Ursul” de A.P. Cehov, cu adaptarea şi regia semnată de Marius Savu, prezentat de Trupa de Teatru „Neica” a S.C.A. “Mihai Eminescu” din Coştei, cea mai bună prestaţie, în opinia publicului spectator online, a avut-o actriţa Iuliana Stepan. Când este vorba de spectacolul „Piñata”, prezentat de Teatrul „Conu Alecu” din Alibunar în regia Ivanei Đokić, publicul spectator s-a pronunţat pentru Cornellia Berlovan, drept actriţa cea mai bună a spectacolului. Stelian Miclea a fost desemnat cel mai bun actor al spectacolului „O tragedie furtunoasă” de Dušan Kovačević, în regia semnată de Mărgărit Ecovoiu, prezentat de Trupa de Teatru „Todor Creţu – Toşa” a Căminului Cultural din Uzdin. Trupa de Teatru a Fundaţiei „Hyperion” din Seleuş a prezentat spectacolul „O scrisoare pierdută într-o noapte furtunoasă la Seleuş” după texte de I.L. Caragiale, adaptarea şi regia fiind semnate de Dimitrie Miclea. Din distribuția acestui spectacol, conform voturilor exprimate pe site, ce mai bună prestaţie a avut-o actriţa Eleonora Miclea. La Maramorac, Trupa de Teatru a Asociaţiei Tinerilor „Ave” din Uzdin a prezentat spectacolul „Bunavestire de Uzdin” cu un prolog „Epifania maramorăceană” cea mai bună actriţă la acest spectacol fiind Simona Claudia Bălan. Conform opiniei publicului spectator, debutanta Sonja Pandurov, a fost actriţa cu cea mai bună prestaţie, în cadrul spectacolului „Revoluţie la castel” de Marilena Dumitrescu, în regia lui Iulian Ursulescu, prezentat de Trupa de Teatru a Asociaţiei pentru Artă şi Cultură Românească „Vichentie Petrovici Bocăluţ” din Torac. La spectacolul „Steaua fără nume” de Mihail Sebastian, a cărui regie o semnează Constantin Tovarniţchii şi Vadim Rusu, prezentat de Trupa de Teatru a Centrului Artei Populare din Nicolinţ, cea mai bună prestaţie, conform voturilor exprimate pe site, a avut-o actriţa Alexandra Cebzan-Zeman.

Mircea Lelea

preşedintele comitetului de organizare a Zilelor de Teatru ale Românilor din Voivodina

