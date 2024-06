Un model de inspirație în comunitatea românească din Banat și Canada

În acest număr, ne-am angajat să ilustrăm figura unei doamne care își manifestă atașamentul profund față de comunitatea românească din Banat. Ea urmărește cu un interes viu activitățile desfășurate în cadrul acestei minorități și se implică deplin şi cu devotament ori de câte ori i se oferă ocazia, mai ales atunci când se află în țară.

Dorina Idvorian este o octogenară plină de vitalitate, călăuzită de pasiunea pentru călătorii și de un interes deosebit față de viața culturală și folclorul românesc. De mai bine de cinci decenii, trăiește în Canada, unde a găsit un nou teren fertil pentru activitățile culturale, integrându-se armonios în cadrul Asociației Românilor ARTA. Aici, alături de conaționalii noștri din toate colțurile lumii, se implică cu pasiune și determinare.

Unul dintre motivele care ne-au îndemnat să dedicăm aceste rânduri vieții și activității Dorinei este și recenta sa distincție cu premiul ,,Seniorul Anului 2024”, acordat de către Asociația Românilor ARTA, în semn de recunoaștere a contribuției sale remarcabile și a implicării deosebite în comunitate. Dorina s-a numărat printre cei 17 distinși nominalizați pentru acest prestigios premiu. Pentru a descoperi mai multe despre colaboratoarea noastră periodică, care ne încântă cu informații din Ontario, Canada, și cu reportaje din călătoriile sale, am solicitat-o să se prezinte personal:

,,Sunt născută în localitatea Glogoni, într-o zi de vară, în anul 1945, unde am petrecut o parte din copilăria mea frumoasă. Cu adânci sentimente mă gândesc încă și astăzi la zilele trecutului în acel sat, drag mie și în ziua de azi. Sunt născută într-o familie de preot și, cum este cunoscut de cei mai în vârstă, pe vremuri ușa casei parohiale era deschisă pentru toți, zi și noapte. Într-o astfel de atmosferă am crescut. Neavând rude în sat, am simțit și considerat pe toți cei care au intrat în casa noastră drept rude, pe unii mai apropiați, pe alții mai îndepărtați, dar toți frumos așteptați în casă.



Teodora SMOLEAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 23 din 8 iunie