Un succes istoric pentru echipa de fotbal din Sân-Mihai

Conform informațiilor primite de la Darian Tăpălagă, președintele Clubului de fotbal „Banatul” din Sân-Mihai, această echipă a obținut cel mai mare succes în istoria clubului. Fotbaliștii de la Clubul de fotbal „Banatul” din Sân-Mihai au încheiat campionatul de fotbal din sezonul de toamnă din Divizia a doua a Banatului de Sud.

În acest sezon, echipa din Sân-Mihai nu a avut nici un concurent egal în lupta pentru vârful clasamentului. După triumful convingător asupra echipei „Partizan” din Uljma cu scorul de 7:2, fotbaliștii de la echipa din Sân-Mihai au obținut și cea de a 13 victorie în tot atâtea meciuri disputate în acest sezon competițional și cu un maximum de 39 de puncte acumulate merge la pauza de iarnă. Conform celor relatate de conducerea clubului, acest club este foarte bine organizat și toți funcționează ca o mare familie iar clubul este a doua casă pentru toți cei implicați în activitatea clubului. Darian Tăpălagă, președintele Clubului de fotbal din Sân Mihai spune că scopul lor este foarte clar:

„Fără îndoială, prima parte a sezonului de toamnă este mai mult decât reușită, după 13 runde jucate am înregistrat tot atâtea victorii cu un golaveraj de +45. Acesta este un mare succes, nu numai pentru club, ci și pentru localitatea Sân-Mihai și comuna noastră Alibunar. De la înființarea clubului în 2020, am muncit cu sârguință, am consolidat echipa cu jucătorii de calitate care ne-au justificat așteptările.

Vasilie PETRICĂ

