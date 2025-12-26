Vizită de lucru a conducerii Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România la Casa de Presă și Editură „Libertatea”

Pe data de 18 decembrie, la punctul de corespondență al Casei de Presă și Editură „Libertatea” din Vârșeț, a avut loc o vizită de lucru a unor reprezentanți ai Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, eveniment care se înscrie în seria demersurilor menite să consolideze relațiile profesionale dintre organizațiile jurnalistice din România și instituțiile de presă ale comunităților românești din afara granițelor.

Cu acest prilej, Casa de Presă și Editură „Libertatea” a fost vizitată de Emil Stanciu, vicepreședinte al UZPR, și de Sorin Cucu, președintele filialei UZPR Reșița, însoțiți de jurnaliștii Doina Tătaru și Mario Balint, reporter de război din Reșița și colaborator al săptămânalului „Libertatea”. Vizita a avut un caracter aplicat, fiind centrată pe dialog profesional, evaluarea contextului actual al presei de limbă română din Serbia și explorarea unor direcții concrete de cooperare instituțională.

Din partea Casei de Presă și Editură „Libertatea”, la întâlnire au participat Mariana Stratulat, directoarea instituției, Valentin Mic, director adjunct, Marinel Petrică, președintele Consiliului de Administrație, și Marin Gașpar, redactor al Editurii „Libertatea”, în timp ce redacția sportivă a fost reprezentată de jurnalistul Vasile Petrică. Prezența conducerii editoriale și administrative a subliniat importanța acordată acestui dialog și deschiderea instituției față de parteneriate durabile.

Scopul principal al vizitei a fost restabilirea și consolidarea relațiilor de colaborare dintre UZPR și Casa de Presă și Editură „Libertatea”, dar și identificarea unor forme concrete de cooperare în domeniul proiectelor jurnalistice, editoriale și culturale. Discuțiile au vizat, între altele, posibilitatea dezvoltării unor inițiative comune, schimburi profesionale, susținerea formării continue a jurnaliștilor, precum și promovarea valorilor eticii și deontologiei jurnalistice într-un context mediatic tot mai complex și mai expus presiunilor externe.

În cadrul întâlnirii, Mariana Stratulat, directoarea Casei de Presă și Editură „Libertatea”, a adresat un cuvânt de bun venit oaspeților, subliniind semnificația jubileului de 80 de ani de existență neîntreruptă a instituției și parcursul acesteia ca reper al presei și culturii românești din Serbia. Totodată, a evidențiat rezultatele obținute în ultimii ani, între care formarea și funcționalizarea unei tipografii proprii — un pas esențial pentru consolidarea autonomiei editoriale — precum și extinderea activităților în plan internațional, prin participări la târguri de carte, festivaluri literare și proiecte culturale transfrontaliere.

Cu această ocazie jubiliară, directoarea Casei de Presă și Editură „Libertatea” a acordat diplome jubiliare oaspeților prezenți, ca semn de apreciere pentru sprijinul, colaborarea și deschiderea manifestate față de instituție de-a lungul timpului, inclusiv președintelui UZPR, Dan Constantin, pentru contribuția sa la consolidarea relațiilor profesionale dintre jurnaliștii din România și cei din comunitățile românești din afara granițelor.

Valentin MIC

