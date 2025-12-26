80 de ani de istorie, identitate și prestigiu

În 2025, Casa de Presă și Editură „Libertatea” a sărbătorit, printr-o serie de evenimente, aniversarea a 80 de ani de existență. Evenimente pe măsura importanței și prestigiului acestei importante instituții a românilor din Serbia, care a lăsat urme de neșters în istoria culturală a minorității române de la noi. Această instituție reprezenta și reprezintă și astăzi un sinonim al păstrării identității de neam, pe de o parte, iar pe de altă parte, al loialității față de statul în care trăim și al multiculturalismului prezent de secole în acest spațiu.

Evenimentele desfășurate în acest an jubiliar au confirmat bunul renume al instituției, cu participarea numeroaselor personalități importante din rândul minorității române și nu numai, prezența acestora acordând evenimentelor și Casei de Presă și Editură „Libertatea” un prestigiu și o atenție cuvenită, care depășesc granițele minorității noastre, devenind astfel un jubileu de importanță la nivel atât de țară, cât și internațional.

Acum, spre sfârșit de an, vă prezentăm pe scurt evenimentele dedicate celor 80 de ani, readucând în prim-plan momentele care au marcat această aniversare istorică.

✴ Ziua Culturii Naționale a fost celebrată la sediul Casei de Presă și Editură „Libertatea” din Panciova, marcând un moment important pentru promovarea valorilor culturale. Cu această ocazie, pe 15 ianuarie, Casa de Presă și Editură „Libertatea” și revista de literatură, artă și cultură transfrontalieră „Lumina” au organizat un eveniment notabil, intitulat „Eminescu și «Libertatea» – ecouri eterne în timp și spațiu”. Această manifestare este prima din seria de evenimente dedicate jubileului de 80 de ani al CPE „Libertatea”. Evenimentul a fost compus din două părți: sesiuni de lucrări prin care s-a pătruns în lumea eminesciană și prezentarea celui mai recent număr al revistei de literatură, artă și cultură transfrontalieră „Lumina”. Cu prezența lor au onorat evenimentul reprezentanții Consiliului Național al Minorității Naționale Române și ai Consiliului de Administrație al CPE „Libertatea”, precum și reprezentanți ai Departamentului de Limba Română din cadrul Facultății de Filosofie din Novi Sad. Scriitoarei Aurora Rotariu Planjanin i-a fost decernat premiul „Rezonanța creativității”, primit cu ocazia decernării premiilor pentru „Cartea anului editorial 2023”.

✴ Un grup de peste 20 de elevi de la Școala Elementară „3 Octombrie” din Sân-Mihai, însoțiți de prof. Marinela Gătăianț, au avut ocazia de a vizita Casa de Presă și Editură „Libertatea”, pe data de 14 februarie, în cadrul evenimentului „Libertatea 80 – Cu porțile deschise”. A fost un moment educativ deosebit, care le-a oferit o privire în culisele presei și ale procesului editorial. În cadrul acestei vizite, elevii au avut oportunitatea să învețe despre istoria instituției, să vadă cum se editează un ziar și să interacționeze cu jurnaliștii și editorii profesioniști.

✴ Într-o atmosferă de rafinament cultural și emoție artistică, în ajunul Zilei Internaționale a Femeii, pe 7 martie, Ambasada României la Belgrad a fost gazda unui eveniment literar deosebit – lansarea volumului al doilea al antologiei bilingve „Cele mai frumoase poezii… doamnelor în dar!”/„Najlepše pesme… damama na dar!”. Această culegere de poezie, coordonată de drd. Mariana Stratulat, poetă, prozatoare, jurnalistă și director al CPE „Libertatea”, este un omagiu adus feminității și reunește creațiile a 25 de poeți, de la voci debutante până la autori consacrați, într-un dialog liric româno-sârb.

Proiectul, editat de Editura „Libertatea” în 2024 și conceput ca o antologie de poezie, care a cuprins poeziile a nouă doamne, a continuat în 2025 cu o selecție de poezii a douăzeci și cinci de domni din Serbia, România, Republika Srpska și Germania. Acest moment literar dedicat zilei de 8 Martie, organizat de Ambasada României în Republica Serbia și Casa de Presă și Editură „Libertatea”, a reunit oficialități, oameni de cultură, profesori, jurnaliști și iubitori ai cuvântului scris. Întâlnirea nu ar fi fost posibilă în acest spațiu fără sprijinul generos și implicarea Excelenței Sale Silvia Davidoiu, ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Serbia, precum și a lui Mihai Șerban, ministru plenipotențiar la Ambasada României în Serbia, care au pus suflet și dedicare în organizarea acestui eveniment remarcabil. Cei prezenți au putut admira și expoziția de pictură „Iubiri mici și mari” a renumitului pictor academic Emil Sfera. Un moment deosebit l-a constituit și recunoașterea oficială oferită de Asociația Mondială a Scriitorilor. În semn de apreciere pentru cei 80 de ani de existență ai Casei de Presă și Editură „Libertatea”, președintele asociației, Trandafir Sîmpetru, a oferit instituției Trofeul Culturii. Totodată, directorul CPE „Libertatea” și coordonatoarea antologiei lansate, drd. Mariana Stratulat, a fost distinsă cu Trofeul pentru păstrarea limbii române în Serbia, un simbol al dedicării necontenite față de identitatea culturală și literară a comunității românești.

✴ Mariana Stratulat și Gordana Vlajić, poete care au publicat primul lor volum comun de poezii – „Despre credibilitatea propriilor răpiri / O verodostojnosti sopstvenih otmica” -, au reunit cititori, editori și scriitori pe 6 martie, la lansarea acestei cărți, dar și la discuții despre poezie în ansamblul ei, poziția scriitorului și multiplele fațete ale actului scriitoricesc. Evenimentul s-a desfășurat la Belgrad, la sediul Asociației Scriitorilor din Serbia. În calitate de președinte al Centrului pentru Promovarea Dialogului Intercultural „In Medias Res”, Valentin Mic a acordat Carta „Pro futuro” Marianei Stratulat și Gordanei Vlajić și o diplomă Asociației Scriitorilor din Serbia, pentru contribuții în domeniul dezvoltării multiculturalismului și promovării dialogului intercultural.

✴ În anul jubiliar, când CPE „Libertatea” a aniversat 80 de ani de existență, turneul final al Jocurilor Sportive „Cupa Libertății”, la ramura sportivă șah, a avut loc la data de 16 martie, în sala mare a Școlii Elementare „Olga Petrov Radišić” din Vârșeț. În finală au participat echipele de șah din Vlaicovăț, Alibunar, Sân-Mihai, Râtișor, Petrovăsâla și Nicolinț; din motive obiective, nu s-au prezentat echipele din Satu Nou, Uzdin și Marcovăț. În clasamentul final, echipa din Vlaicovăț a cucerit locul întâi, respectiv „Cupa Libertății” la șah, șahiștii din Alibunar s-au clasat pe locul al doilea, iar, după mulți ani, jucătorii din Sân-Mihai au obținut locul al treilea, fiind urmați de echipele din Râtișor, Petrovăsâla și Nicolinț. Alături de cupe și medalii câștigătorilor, s-au acordat și diplome de gratitudine anumitor instituții și persoane fizice pentru devotament, implicare activă și participare la tradiționala manifestare.

✴ Matineul literar al Editurii „Libertatea”, ce are loc, în mod tradițional, la Târgul Internațional de Carte de la Novi Sad, la standul Secretariatului Provincial pentru Educație, Reglementări, Administrație și Minoritățile Naționale – Comunitățile Naționale, a cuprins anul acesta un moment aniversar dedicat lui Slavco Almăjan, cu ocazia împlinirii a 85 de ani de viață, și o parte destinată celui de-al doilea volum al antologiei bilingve „Cele mai frumoase poezii… Doamnelor în dar!”/„Najlepše pesme… Damama na dar!”, realizată de drd. Mariana Stratulat. Organizat la data de 20 martie, în ziua premergătoare Zilei Internaționale a Poeziei, evenimentul a adus împreună personalități culturale de seamă din Serbia și România, precum și familia lui Slavco Almăjan – soția Rujița, fiicele Anda și Mona. Din partea conducerii CPE „Libertatea”, lui Slavco Almăjan i s-a decernat o Diplomă de Excelență pentru opera sa care transcende timpul, pentru un destin închinat artei cuvântului. În semn de apreciere pentru întreaga sa operă, invitații din România i-au înmânat lui Slavco Almăjan, din partea Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Timișoara, o Diplomă de Excelență.

Teodora SMOLEAN, Adriana PETROI și Virgnia PUIA

