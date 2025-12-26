Tradiție și colinde de Crăciun

Pe data de 21 decembrie, începând cu ora 16, în sala Căminului Cultural din localitate, a avut loc serbarea școlară susținută de elevii Școlii Elementare „3 Octombrie” din Sân-Mihai.

Copiii au fost instruiți de educatori, învățători și profesori, sprijiniți și susținuți de doamna director Mărioara Gean Muncean.

Sărbătorile de iarnă sunt prilej de bucurie, speranțe, dorințe și împliniri.

În preajma sărbătorilor, sufletele noastre se deschid, știind că, pentru noi toți, datinile și obiceiurile reprezintă perioada în care primim și dăruim iubire și căldură sufletească; acestea semnifică spiritul și magia sărbătorilor de iarnă. În acest context, publicul a fost invitat să urmărească un program tradițional, organizatorii dorindu-le tuturor să se simtă bine și să acorde atenția cuvenită.

La începutul programului, copiii de la grădiniță s-au prezentat pe scenă cu colinde, poezii și dansuri, instruiți de educatoarele Mărioara Cioban și Marinica Țăran.

În continuarea programului, grupul de elevi de la clasele I–IV a recitat și a colindat, fiind instruiți de învățătoarele Mariana Tăpălagă, Daniela Sanișlo, Leana Jula și Firuța Voin. A urmat un recital în limba sârbă, cu poeziile „Božićna pesma”, „Božićni novčić”, „Badnjak”; elevii au fost instruiți de profesoara Stela Roman.

Apoi, cei prezenți au urmărit un moment de poezii tradiționale românești: „Colinde, colinde” și „Sfinte sărbători”, instruiți de profesoara Marinela Gătăianț.

Eleva Selina Victoria Muncean a interpretat colinda „Busuioc pe la ferești”, fiind instruită de învățătoarea Firuța Voin.

Elevii de clasa a VI-a s-au prezentat cu poezia „Colindătorii” de George Coșbuc, instruiți de profesoara Marinela Gătăianț, iar elevii de clasa a VII-a au recitat poezia „În pragul zilelor ce vin” de Ion Bălan, instruiți de aceeași profesoară.

În continuarea programului, eleva Mirela Miuță a interpretat colinda „Scoală, scoală, gazdă bună”, fiind instruită de profesorul Maribel Șoșdean.

Instruiți de profesoara Marinela Gătăianț, elevii de clasa a VIII-a au recitat poezia „Ningea odată în Banat” de Slavco Almăjan.

A urmat corul școlii, care s-a prezentat cu un colaj de colinde tradiționale, instruiți de profesorul Maribel Șoșdean, apoi un recital de poezii în limba engleză, pentru care elevii au fost instruiți de profesoara Sandra Gheteianț.

Apoi a urmat un recital de poezii în limba franceză, elevii fiind instruiți de profesoara Aneta Svera Mojic.

Spectatorii s-au delectat cu o suită de dansuri populare românești, instruiți de învățătoarele Leana Jula și Daniela Sanișlo, cu acompaniamentul profesorilor Maribel Șoșdean și Cristian Mojic.

Următorii elevi care ne-au delectat sufletele prin interpretări instrumentale au fost Klara Estera Stanciu și Mirela Miuță, ambele la sintetizator.

Eleva Nikolina Bader a interpretat cântece populare românești, fiind instruită de profesorul Maribel Șoșdean.

Tot cu cântec popular s-a prezentat și eleva Selina Victoria Muncean, care a interpretat melodia populară „Ană chică galbenă”.

Elevul Nektarie Anastasie Tăpălagă s-a prezentat la vioară, iar Mirela Miuță a interpretat o melodie populară din Banat. A urmat apoi Oliver Stanciu, care s-a prezentat la clarinet, iar în încheierea programului, pe scenă au urcat membrii grupului de teatru al Școlii „3 Octombrie”, cu sceneta „Lumina din căsuța mică”, în regia lui Daniel Muncean, Sandra Gheteianț, Mihaela Mohan, Romolus Bojana Berlovan, Maribel Șoșdean și Cristian Mojic.

Mulțumiri pentru atenția acordată programului au adus Nikolina Bader și Oliver Stanciu, crainicii serii, care au venit și cu o urare de Crăciun:

– Vă dorim tuturor multă liniște și pace sufletească, sănătate, prosperitate și împliniri frumoase.

Sărbători fericite! La anul și la mulți ani!

Adriana PETROI

Articolul integral îl puteți citi în numărul 52 din 27 decembrie 2025 – 3 ianuarie 2026