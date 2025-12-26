Cadouri pentru elevi în preajma sărbătorilor de iarnă

Marți, 16 decembrie, Școala Elementară „2 Octombrie” din Nicolinț a primit vizita Ancăi Corfu, consul general al României la Vârșeț. Cu acest prilej, în pragul sărbătorilor de iarnă, elevii au primit ghiozdane pline de cadouri, echipate cu rechizite școlare. Cadourile au fost oferite de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, în colaborare cu Consulatul General al României la Vârșeț.

Onoratul oaspete a fost întâmpinat de preșcolari cu tradiționalele colinde românești, care vestesc Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Consulul a fost încântat de primirea călduroasă a elevilor și a colectivului școlar. Cu această ocazie, a transmis tuturor cadrelor didactice și elevilor sărbători binecuvântate, cu multă bucurie, pace și un Crăciun fericit. Colectivul școlii i-a urat aceleași gânduri frumoase, mulțumind pentru cadourile oferite.

Silvia MĂRGAN

Articolul îl puteți citi în numărul 52 din 27 decembrie 2025 – 3 ianuarie 2026