Acasă pentru mine este în Banat și va fi întotdeauna

Sărbătoare cu suflet mare și cântec pe măsură: românii din Satu Nou și-au cinstit cu fast cei 260 de ani de la întemeierea localității. Evenimentul a adunat oameni din toate colțurile regiunii și a avut în prim-plan un spectacol folcloric de excepție, oferit de Ansamblul „Timișul” și câțiva dintre cei mai iubiți soliști ai muzicii populare bănățene: tânăra speranță Ana Gabriela Coțe, dar și celebrii Dumitru Stoicănescu, Dumitru Teleagă Meka și, desigur, cea care avea să ridice sala în picioare și să umple inimile de emoție – Andreea Voica.

Prezența sa pe scenă a transformat hala sportivă într-un veritabil templu al muzicii autentice, unde fiecare vers a fost cântat și retrăit împreună cu un public cald, receptiv și emoționat. Andreea Voica a fost primită cu aplauze și ovații, într-un val de căldură și bucurie care i-a copleșit pe toți. Spectatorii – de la bunici la copii – i-au cântat piesele din inimă, iar ea le-a răspuns cu aceeași generozitate sufletească care o definește de o viață.

„Deci, acolo au intrat la inima mea și au rămas acolo încă și acum. Sunt niște oameni atât de calzi, care iubesc folclorul adevărat, și am simțit asta în fiecare moment petrecut la Satu Nou”, a declarat artista, în urma prestației, vizibil emoționată.

O viață închinată cântecului bănățean

Născută la Reșița, într-o familie cu rădăcini artistice puternice, Andreea Voica și-a ales singură drumul în muzică, uimind de mic copil prin talentul ei. A debutat la doar 6 ani pe scena Casei de Cultură din Reșița, într-un moment ce avea să devină emblematic pentru destinul ei.

După un parcurs educațional de excepție peste ocean – la New York a absolvit liceul și facultatea– Andreea Voica a ales să se întoarcă în Banat. Acolo unde inima ei a rămas mereu: în cântecul bănățean.

„Iubesc Banatul, iubesc locul unde m-am născut și unde am crescut și, ca atare, m-am și întors de acolo de departe unde am făcut studiile înapoi, acasă, pentru că, așa cum spune și cântecul meu «În Banat, la mine acasă», acasă pentru mine este în Banat și va fi întotdeauna.”, afirmă cu mândrie.

Pentru publicul de la Satu Nou, Andreea Voica a ales un repertoriu 100% bănățean. Versurile și melodiile interpretate au fost o reverență adusă rădăcinilor, graiului și valorilor de acasă.

Evenimentul de la Satu Nou a fost mai mult decât un concert – a fost o sărbătoare a identității. Andreea Voica a transmis un mesaj puternic despre importanța folclorului autentic și despre rolul pe care muzica îl joacă în păstrarea valorilor și legăturii dintre români, dincolo de granițe:

„Dacă nu avem acest autentic, această muzică a noastră, nu avem identitate. Eu am promovat mereu folclorul adevărat și o voi face cât timp voi putea.”

Imediat după concert, zeci de tineri și copii s-au strâns în jurul artistei pentru fotografii – o imagine care spune mai multe decât orice discurs.

„Faptul că atât de mulți copii și adolescenți m-au așteptat la final mă bucură enorm. Înseamnă că folclorul românesc este pe mâini bune și va dăinui peste veacuri.”

