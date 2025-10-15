Artă și știință într-un singur săpun

Când oamenii primesc un buchet de la Aurora, reacția este mereu aceeași: cred că e vorba de flori artificiale. Abia după ce li se spune că, de fapt, țin în mâini un buchet de săpun, urmează uimirea. „Nu pot să creadă”, spune creatoarea acestor opere delicate, Aleksandra Ilić din Niš.

Brandul său poartă numele Aurora, inspirat de lumina hipnotică a fenomenului Aurora Boreală. „Sunt fascinată de strălucirea ei. Am vrut să ofer ceva care să dureze, care să păstreze parfumul și amintirea mai mult timp. Florile naturale se ofilesc repede, iar eu voiam să creez ceva care să rămână”, povestește Aleksandra.

După luni de cercetare, lecturi și experimente, Aleksandra a început să creeze flori din săpun cu glicerină, o bază sigură pentru piele, potrivită tuturor tipurilor de ten. „Pentru început, am ales glicerină tocmai pentru a evita orice risc de alergii. Majoritatea oamenilor nu le folosesc pentru igienă, ci ca obiecte decorative. Miroase luni întregi și, înainte de achiziție, le explic clienților cum să le păstreze cât mai mult.”

Procesul de creație are loc în atelierul ei de acasă, o mică cameră transformată în spațiu artistic. Acolo, la temperatura camerei, adaugă parfumuri uleioase și culori în forme de silicon, apoi urmează uscarea – un proces care poate dura între una și două ore, în funcție de dimensiunea florii. „Prefer să le las să se usuce natural, fără frigider. Mi se pare mai autentic.”

Pedagog cu suflet de artist

Deși a absolvit Facultatea de Filosofie, specializarea Pedagogie, Aleksandra este în prezent neangajată. „Sunt o fire artistică. Îmi place să pictez, să desenez, să mă plimb prin natură, să fac sport. Probabil mi-am umplut timpul cu ceva ce iubesc cu adevărat.” Clienții îi spun adesea că prețurile nu reflectă efortul și pasiunea investite. „Dar eu nu pot să pun preț pe iubirea cu care lucrez.”

O puteți găsi pe Instagram la profilul Aurora.sapuni, unde oferă detalii și contact direct, de-asemenea o mulțime de fotografii cu creațiile dânsei. „Sunt o persoană meticuloasă. Înainte să încep ceva, mă informez temeinic. Mi-au trebuit câteva luni să înțeleg esența acestui meșteșug, dar acum simt că am reușit.”

Pentru vara ce vine, Aleksandra pregătește o nouă linie de produse: săpunuri complet naturale, realizate manual. „Momentan testez formulele. Nu vor fi puse în vânzare până nu sunt complet sigure. Glicerina e mai ușor de prelucrat, dar vreau să merg mai departe.”

În cercul ei apropiat, nimeni nu practică această artă. „Sunt singura creativă din grupul meu. Doar online urmăresc alte persoane care creează asemenea lucruri. În Niš, e ceva nou.”

Denis STRATULAT

