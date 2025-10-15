Exemplu de solidaritate și responsabilitate

Solidaritate și grijă pentru mediu pe platoul pieței Agrico: peste o tonă de haine și încălțăminte donate în doar câteva ore.

Pe 9 octombrie pe platoul pieței Agrico din Vârșeț, a avut loc o acțiune ecologică și umanitară devenită deja tradiție: „Redu deșeurile – donează haine!”. Evenimentul a reunit angajații întreprinderii comunale „2 Oktobar” din Vârșeț, inclusiv echipa serviciului de coșerit, alături de Mario Opričić, membru în Consiliul Executiv, responsabil pentru protecția mediului.

La standul amenajat, numeroși locuitori au adus textile, încălțăminte, jucării și alte obiecte destinate copiilor din Centrul „Vera Radivojević” din Biseric Albă. Atmosfera a fost însuflețită de cei mai mici voluntari – copii din grădinițe și școli – care s-au implicat activ în colectarea donațiilor.

„Orașul Vârșeț, condus de primărița Dragana Mitrović, este mândru de cetățenii săi care dau dovadă de conștientizare ecologică și solidaritate,” a declarat Mario Opričić. „Rezultatele de astăzi reflectă cel mai bine spiritul comunitar și responsabilitatea locuitorilor noștri, în special a celor mici, care au oferit un exemplu demn de urmat. În doar câteva ore, s-au strâns peste o tonă de haine și încălțăminte – un succes remarcabil.”

Opričić a mulțumit tuturor participanților și a subliniat că această colaborare între Primăria Vârșeț, Întreprinderea Comunală „2 Oktobar”, Crucea Roșie și Centrul de Asistență Socială este dovada că prin acțiuni comune se pot realiza lucruri mari.

În cadrul evenimentului, Mario Opričić a anunțat că următoarea campanie „Redu deșeurile – donează haine!” va avea loc pe 23 octombrie 2025, tot pe platoul pieței Agrico. Inițiativa continuă să inspire și să mobilizeze comunitatea locală în spiritul grijii față de mediu și solidarității sociale. Mulțumiri speciale pentru cei mai mici voluntari! Organizatorii au adresat o recunoștință deosebită copiilor și educatorilor din grădinițele „Park”, „Bubamara”, „Kolibri” și din Școala Generală „Vuk Karadžić”, care au demonstrat că umanitatea și grija față de ceilalți se cultivă încă din primii ani de viață. Participarea lor activă a adus nu doar donații valoroase, ci și o energie luminoasă care a transformat întreaga acțiune într-un adevărat ritual comunitar.

Denis STRATULAT

