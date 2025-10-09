Facebook-f
INVITAȚIE
9 octombrie 2025
10:12
O colaborare reușită între Orchestra Simfonică a Voivodinei și Filarmonica „Banatul” din Timișoara
9 octombrie 2025
10:10
Satu Nou – 260 de ani de istorie, tradiție și conviețuire exemplară
9 octombrie 2025
10:07
invitație
INVITAȚIE
9 octombrie 2025
9 octombrie 2025
O colaborare reușită între Orchestra Simfonică a Voivodinei și Filarmonica „Banatul” din Timișoara
O colaborare reușită între Orchestra Simfonică a Voivodinei și Filarmonica „Banatul” din Timișoara
Satu Nou – 260 de ani de istorie, tradiție și conviețuire exemplară
Noapte de rugăciune și har la aducerea Sfintelor Moaște ale Sfântului Ierarh Nectarie
A aniversat Ziua școlii
Festivalul Internațional de Doine „Spice de Aur” – ediția a VII-a, la Sân-Mihai
Arome, tradiție și voie bună
ZIUA EUROPEANĂ A LIMBILOR SĂRBĂTORITĂ LA ȘCOALA DIN DOLOAVE
Patru proiecte ale orașului Vârșețau fost premiate