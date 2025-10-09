O colaborare reușită între Orchestra Simfonică a Voivodinei și Filarmonica „Banatul” din Timișoara

Publicul novosădean a avut onoarea să vizioneze opera „Oedip”, pe data de 5 octombrie, la Teatrul Național Sârb din Novi Sad. Aproximativ 200 de muzicieni ai Orchestrei Simfonice a Voivodinei alături de Orchestra Simfonică și corul mare mixt al Filarmonicii din Timișoara, Studiul de Operă pentru Copii al Teatrului Național Sârb, împreună cu patrusprezece soliști, sub bagheta dirijorală a maeștrilor Gabriel Bebeșelea și Radu Zaharia au prezentat unica operă scrisă de George Enescu.

„După cum știți, Timișoara și Novi Sad au fost Capitale Europene ale Culturii. Această tradiție de parteneriat a început în anul 2023, alături de multe proiecte foarte frumoase realizate la Timișoara și ne bucurăm să continuăm cu astfel de proiecte și în anul 2025 împreună cu Orchestra voivodineană din Novi Sad, alături de muzicienii de aici, alături de muzicienii din orchestra noastră, de corul nostru, de corul de copii de aici, din Novi Sad. O valoare în plus aduc aceste proiecte, în primul rând, combinând cele două culturi și bucuria pe care o putem, de sigur, aduce publicului”, ne-a declarat Ovidiu Florian Andriș, managerul Filarmonicii „Banatul” din Timișoara.

Cu două zile înainte de concertul susținut la Novi Sad, acesta a fost prezentat și la Timișoara. „A fost o deschidere extraordinară de stagiune la Timișoara. Mă bucur foarte mult că această operă depășește granițele României, fiind primul ansamblu din România care concertează în afara țării cu această operă. Impresiile au fost bogate. Trei ore și jumătate de muzică intensă. Mai mult de 12 soliști pe scenă. Un omagiu adus la 70 de ani de la moartea compozitorului George Enescu. Această muzică este o muzică foarte frumoasă, o muzică timbrală, o muzică adaptată zilelor noastre îmbinată cu muzică contemporană. Se văd clar inflexiunile lui George Enescu din Franța. Opera este în limba franceză și ne bucurăm să ascultăm o muzică extraordinară și aici pe alte meleaguri” ne mărturisește domnul Andriș.

Această operă este una dintre cele mai cunoscute și complexe opere de pe mapamond. Conform spuselor lui Roman Bugar, directorul Orchestrei Simfonice a Voivodinei, acest proiect nu este important doar pentru românii de aici, ci pentru tot publicul din Novi Sad și din Serbia, Opera „Oedip”, care s-a realizat împreună cu filarmonica din Timișoara, datorită maestrului Gabriel Bebeșelea, este în premieră absolută în Serbia. „Sunt șaptezeci de ani de la moartea lui George Enescu și ne-am gândit ca două foste Capitale Culturale Europene, ca două orașe înfrățite, Novi Sad și Timișoara, ca două orchestra foarte apropiate trebuie să colaboreze și, iată, am reușit să aducem 250 de persoane pe această scenă. Cu maestrul Gabriel Bebeșelea colaborăm timp de trei ani. Ne-am împrietenit. Este prietenul atât al orchestrei, precum și al meu personal și toate ideile care ni le-a propus, încercăm să le realizăm și iată, sala este plină. Publicul apreciază faptul că a venit Orchestra Filarmonicii „Banatul” din Timișoara la Novi Sad. Tot așa, sala a fost arhiplină și la Timișoara și cred că proiectul, după cum ați și menționat, are un succes foarte mare și că astăzi scriem istorie în Novi Sad, atât pentru românii de aici, precum și, în general, pentru cultura din acest oraș. Prima dată când am ascultat opera la Timișoara, am fost stresat foarte tare, pentru că nu am știut la ce să mă aștept. Astăzi, chiar sunt mult mai relaxat. Pot să urmăresc amănunțit detaliile și vreau să spun că pentru mine, nu doar că sunt organizatorul acestui spectacol, aceasta este o onoare. Onoarea este să fi și în public pentru că opera este foarte complexă din punct de vedere interpretativ”, aflăm de la domnul Bugar.

Daniela Bakić Scumpia

Articolul integral îl puteți citi în numărul 41 din 11 octombrie 2025