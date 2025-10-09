Satu Nou – 260 de ani de istorie, tradiție și conviețuire exemplară

Sub semnul respectului pentru trecut și al recunoștinței față de înaintași, în perioada 3–5 octombrie, la Satu Nou s-au desfășurat manifestările prilejuite de împlinirea a 260 de ani de la atestarea documentară a localității (1765). Evenimentul jubiliar, organizat de Comunitatea Locală Satu Nou, cu sprijinul Primăriei municipiului Panciova, a reunit generații, instituții și culturi într-o celebrare a identității și unității.

„Istoria satului începe în anul 1765, odată cu înființarea Banatului Militar. Nu a fost o întâmplare, ci rezultatul unui plan bine gândit al autorităților imperiale de la Viena” – s-a menționat în cadrul Academiei festive organizate vineri, 3 octombrie, în sala de spectacole a Casei de Cultură „3 Octombrie”.

Așezat strategic pe drumul Panciova–Vârșeț–Timișoara, satul a fost încă de la început un model de organizare: străzi drepte, gospodării aliniate cu rigoare, case construite după aceleași standarde. Însă adevărata bogăție a satului nu a fost arhitectura, ci oamenii – harnici, credincioși și uniți.

Încă din primele decenii, românii și sârbii au conviețuit aici în pace, legați prin aceeași credință și dorință de a-și clădi un viitor. Biserica ridicată din pământ, acoperită cu șindrilă, a fost martora primelor slujbe ținute alternativ în limba română și slavonă, simbol al armoniei interetnice care definește Satu Nou până astăzi.

Ansamblul ,,Timișul” și voci care ating sufletul

Vineri, 3 octombrie, a fost o seară cu adevărat specială pentru comunitatea românească din Satu Nou, o filă memorabilă în calendarul cultural al localității. Deși concertul aniversar fusese inițial programat să se desfășoare pe stadionul „Sloga”, vremea capricioasă a impus mutarea evenimentului în hala sportivă din sat. Aceasta s-a dovedit însă neîncăpătoare pentru mulțimea entuziastă venită nu doar din Satu Nou, ci și din împrejurimi, dornică să trăiască un moment unic, plin de muzică, emoție și autenticitate bănățeană.

Atmosfera a fost electrizantă, iar aplauzele nu au contenit să răsune de-a lungul întregii seri, însoțind fiecare apariție scenică a artiștilor consacrați ai folclorului bănățean.

În deschiderea evenimentului, în numele municipiului Panciova și al Comunității Locale din Satu Nou, a rostit un cuvânt de salut Stevan Mihailov, subliniind forța conviețuirii dintre români și sârbi în această parte de lume: „De peste două secole, românii și sârbii trăiesc împreună aici, într-o formă extraordinară de conviețuire – uniți prin credință și prin contribuția comună la ceea ce am construit împreună. Este o onoare deosebită să-i avem alături de noi, în această seară, Ansamblul «Timișul» din Timișoara, și sunt convins că vom avea parte de un spectacol de excepție.”

Recunoaștere și omagiu aduse celor care păstrează flacăra vie a satului

Sărbătoarea localității Satu Nou a continuat în mod grandios sâmbătă, 4 octombrie, printr-o manifestare culturală de prestigiu, încărcată de emoție, simbolism și reverență față de valorile tradiționale. Este vorba despre cea de-a LII-a ediție a manifestării „Întâlnirea Satelor din Serbia”, un eveniment cu o semnificație profundă pentru comunitățile rurale, organizat de Asociația Cultural-Educativă a Serbiei, sub egida unor instituții de marcă ale vieții culturale din țară.

Cu această ocazie, Satu Nou s-a transformat într-o veritabilă capitală spirituală a satului sârbesc, primind oaspeți de seamă – reprezentanți din aproape 50 de sate din întreaga Serbie. În jurul amiezii, gazdele din Satu Nou au întâmpinat delegațiile sosite cu ospitalitate autentică, oferindu-le un tur al localității și împărtășind cu aceștia istoria și patrimoniul viu al satului.

Începând cu ora 14, sala de spectacole a Casei de Cultură „3 Octombrie” a găzduit ceremonia festivă de decernare a premiilor și diplomelor de recunoștință pentru cei mai merituoși membri ai comunităților locale: cetățeni, instituții, organizații și asociații care, prin efort și dăruire, contribuie la păstrarea identității rurale.

Manifestarea a debutat cu un moment emoționant: o urătură de sănătate rostită cu mult har de elevul Milisav Janković din Samajla, aducând în prim-plan vocea tinerei generații – cea care duce mai departe cu demnitate valorile strămoșești.

Teodora SMOLEAN

foto: Teodora Smolean

și Ionică Adam

Articolul integral îl puteți citi în numărul 41 din 11 octombrie 2025