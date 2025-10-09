Noapte de rugăciune și har la aducerea Sfintelor Moaște ale Sfântului Ierarh Nectarie

În seara zilei de 30 septembrie, la Biserica Ortodoxă Română „Adormirea Maicii Domnului” din Alibunar, a avut loc o slujbă de priveghere deosebită, prilejuită de sărbătoarea Acoperământului Maicii Domnului, cinstită în fiecare an pe 1 octombrie.

Evenimentul a fost marcat de un moment de mare bucurie duhovnicească, prin aducerea Sfintelor Moaște ale Sfântului Ierarh Nectarie, Mare Făcător de Minuni și Grabnic Vindecător al bolnavilor, de la Catedrala Episcopală din Vârșeț, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix.

Credincioșii din Alibunar și împrejurimi au avut astfel ocazia să se închine și să ceară, cu credință, ajutorul Sfântului Nectarie de la Eghina, pentru sănătate, alinarea suferințelor și împlinirea cererilor lor.

Programul liturgic a început la ora 20, cu primirea Sfintelor Moaște, urmată de săvârșirea Vecerniei cu litie și a Utreniei sărbătorii. La miezul nopții, s-a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, la finalul căreia s-au citit rugăciuni de dezlegare și alte rugăciuni de mare folos pentru toți credincioșii.

