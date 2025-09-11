Acces la învățământ în limba română în toate cele opt clase

Educația în limba maternă reprezintă unul dintre pilonii identității comunității românești din Voivodina. Fiecare an aduce noi provocări pentru păstrarea și continuitatea învățământului în limba română, însă, prin eforturi susținute, această tradiție reușește să fie dusă mai departe.

Situația de la Satu Nou și în acest an școlar a stârnit emoții și neliniști, dar vestea care a sosit recent aduce bucurie și speranță pentru părinți, elevi și cadrele didactice.

În anul școlar 2025/2026, la Școala Elementară ,,Žarko Zrenjanin” din Satu Nou, în clasa întâi s-au înscris cinci elevi la cursurile cu limba de predare română, iar în total în școală avem 69 de elevi care frecventează cursurile în limba română. Anul școlar și activitățile au început la timp, totul se desfășoară după plan și program.

Am reușit să menținem toate cele opt clase în limba română, fără clase combinate. În total, în acest an școlar, cursurile în limba română și în limba sârbă sunt frecventate de 382 de elevi – a declarat pentru săptămânalul nostru directorul școlii, Marinel Blaj.

Deși a existat riscul comasării a două clase românești, s-a reușit să se mențină toate cele patru clase din ciclul inferior, clasele I-IV, astfel încât la Școala Elementară „Žarko Zrenjanin” din Satu Nou vor continua să funcționeze și în acest an școlar toate cele opt clase cu predare în limba română.

Teodora Smolean

Articolul îl puteți citi în numărul 37 din 13 septembrie 2025