Tradiționalul joc de hramul„Adormirea Maicii Domnului”

Pe 15 august, credincioșii din parohia Glogoni au marcat hramul Bisericii Ortodoxe Române „Adormirea Maicii Domnului” din loc. Sfânta Liturghie a fost oficiată de parohul Bisericii Ortodoxe Române din Glogoni, părintele Cristian Băbuț, împreună cu un sobor de preoți. Anul acesta, rolul de naș al bisericii l-a preluat Comitetul parohial.

După oficierea Sfintei Liturghii și tăierea colacului, orchestra Societății Cultural-Artistice „Veselia” din Glogoni a interpretat câteva melodii populare. Ca în fiecare an, curtea Bisericii Ortodoxe Române din Glogoni, de hramul bisericesc „Adormirea Maicii Domnului”, a răsunat de muzică, voie bună și dansuri populare, la tradiționalul joc organizat în seara de sâmbătă. Evenimentul a început la ora 20, iar de această dată s-a bucurat de o prezență mai numeroasă decât în anii trecuți, semn că obiceiul continuă să atragă localnici și oaspeți din satele învecinate.

Programul artistic a fost deschis de orchestra Societății Cultural-Artistice „Veselia”, care a încântat publicul cu un amplu repertoriu de cântece populare. Atmosfera s-a animat rapid, iar glogonenii împreună cu invitații s-au prins la joc, transformând curtea bisericii într-o veritabilă horă a bucuriei.

Teodora Smolean

