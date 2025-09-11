O mare bucurie duhovnicească

Luni, 8 septembrie, Biserica Ortodoxă Română din Mărghita a fost, spre bucuria creștinilor, arhiplină, sărbătorind Hramul Bisericii, Nașterea Maicii Domnului (Sfânta Marie Mică). Cu această ocazie, Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul „Daciei Felix”, a efectuat o vizită arhierească în parohia Mărghita. Aici a slujit Sfânta Liturghie, alături de un sobor de preoți printre care au fost și Nemanja Džambić, preotul paroh al Bisericii Ortodoxe Sârbe din Mărghita şi Florențiu Ianeș, preotul paroh al Bisericii Ortodoxe Române, tot din Mărghita.

În predica sa, Preasfințitul Părinte Ieronim a împărtășit un cuvânt legat de Sfânta Fecioară Maria, de prefigurarea ei în vechiul testament şi de rolul ei la venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu Care S-a întrupat și a devenit Domnul nostru Isus Hristos, Dumnezeu adevărat prin fire și om adevărat prin naștere de Sfânta Fecioară Maria.

Preasfințitul Părinte Ieronim a mai spus că parohia din Mărghita a fost prima parohie la care a sfințit prestolul, că în vechimi erau niște rânduieli și mai reduse. Trebuia ca altarul să fie sfințit din punct de vedere canonic. A împlinit acest lucru și a legat prietenie duhovnicească cu credincioșii acestei parohii. La sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului, care este și hramul acestei parohii, a poposit din nou în mijlocul credincioșilor. S-au bucurat împreună de Sfânta şi Dumnezeiască Liturghie.

,,M-am bucurat că au venit în număr mare credincioși la Sfânta Liturghie. M-am bucurat de prezența lor aici. În continuare, vom urmări programul agapei, adică masa de hram, care face parte și din tradiția veche a Bisericii, când, după Liturghie, frații participanți erau invitați la o masă comună – masa dragostei creștine. Astfel, împlinim și noi rânduielile vechi şi în această parohie românească. Dorim enoriașilor numai bine, să aibă bucuria acestui praznic împărătesc, care aduce aminte și pomenire cu bucurie”, a mai spus, cu această ocazie, Episcopul „Daciei Felix”, Preasfinția Sa Ieronim.

Rodica Gruescu

