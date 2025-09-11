Copiii și tinerii români din Banatul sârbesc, împreună la „Tabăra Bucuriei” de la Moneasa

„Tabăra Bucuriei”, care a ajuns anul acesta la ediția a III-a, a devenit pentru mine personal mult mai mult decât o simplă experiență anuală; a devenit o adevărată tradiție și un eveniment de suflet, prin care tinerii de toate vârstele au posibilitatea să învețe, să descopere și să simtă bucuria morală creștină.

La fiecare ediție au participat 50 de copilași din localitățile Banatului sârbesc. Anul acesta s-au înscris peste 70 de copii, ceea ce dovedește că acest proiect a dat roade bune, fiind bine organizat și având rezultate bune. Din păcate, din cauza numărului de locuri disponibile la această tabăra au putut participa doar 50 de copii.

Împreună am deschis, și în acest an, drumurile taberei spre noi lecții, trăite în grup, prin care copiii noștri au avut ocazia să-și lărgească orizonturile, să învețe să vadă și să gândească mai bine, mai clar, mai limpede, prin rugăciune, credință și smerenie, asupra vieții materiale și spirituale, duhovnicești. Pe lângă momentele prețioase petrecute împreună, am avut și ocazia de a lega prietenii de neuitat. Această minunată tabără, „Tabăra Bucuriei”, este organizată de Episcopia „Daciei Felix”, în parteneriat cu Arhiepiscopia Aradului și Consiliul Județean Arad, fiind dedicată tinerilor români din Serbia.

Am avut marea bucurie – așa cum sugerează și numele evenimentului – să fiu coordonatorul grupului de tineret din Voivodina care a participat la acest eveniment educativ-moral și religios, desfășurat în perioada 18-21 august 2024 în localitatea Moneasa, județul Arad.

Cu binecuvântarea Preasfinției Sale, Părintele Ieronim, Episcopul Episcopiei „Daciei Felix”, și a organizatorului, Consilierului Eparhial Sectorul Misiune și Tineret, Manolea Șerban Sebastian, am avut responsabilitatea grupului format din 50 de copii și tineri proveniți din diferite localități ale Banatului sârbesc: Vârșeț, Sălcița, Alibunar, Seleuș, Petrovasâla, Glogoni, Torac și Cuvin.

Alături de noi au fost: pr. Andrei, eclesiarhul Catedralei Ortodoxe Române din Vârșeț, pr. Costel Paulescu din parohia Cuvin, pr. Emanuil Mojic din parohia Torac și pr. Ionel Savu din parohia Petrovasâla. Din grupul de supraveghetori a făcut parte și prof. Otilia Isac din Vârșeț.

prof. Sorin Ianeș

