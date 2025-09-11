O experiență minunată

Copiii din ansamblurile folclorice ale Casei de Cultură ,,3 Octombrie” din Satu Nou, ai claselor primare, ciclul inferior și ciclul superior, au participat, în perioada 24–30 august, la o tabără de folclor organizată în orașul Ohrid, Macedonia. Evenimentul a fost găzduit de Ansamblul Folcloric „Karanovac” din Kraljevo.

,,În cadrul acestei tabere culturale, aproximativ 35 de copii au participat la ateliere de dansuri și cântece tradiționale macedonene, desfășurate sub îndrumarea dansatorilor profesioniști din prestigiosul Ansamblu «Tanec» din Skopje.

Am vizitat orașul Skopje, am fost la izvorul râului Crni Drim și la Mănăstirea Sfântul Naum. Cazarea, băile în lac și piscină, plimbările și socializarea cu celelalte ansambluri din Serbia au completat experiența minunată. Urmează în noiembrie o nouă întâlnire pe Muntele Goč, unde vom face schimb de experiență și cunoștințe în domeniul muzicii populare cu alți copii pasionați de folclor”, a declarat, pentru săptămânalul nostru, Marija Vukoslavčević, coregrafă și coordonatoare artistică a ansamblurilor folclorice din Satu Nou.

Participarea la această tabără nu doar că a oferit copiilor o ocazie de a-și îmbunătăți abilitățile artistice, ci și oportunitatea de a descoperi cultura altui popor și de a lega prietenii cu tineri din alte regiuni.

Teodora SMOLEAN

