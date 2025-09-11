Cea mai mare dragoste îi sunt animalele

Tânărul Victor Fluture din Torac are un adevărat regat de animale în gospodăria familiei sale, iar dragostea pentru ele a dezvoltat-o încă din copilărie.

Deși studiază, el își găsește timpul necesar pentru a se ocupa de animale și spune că bucuria pe care acestea i-o aduc îl face cel mai fericit. Iepuri, papagali, două tipuri de rațe, capre, porci, viței, cai, găini, pisici, câini și porumbei pot fi găsiți în gospodăria familiei sale.

Victor spune că iubește toate animalele și le acordă zilnic o atenție specială. Încă din copilărie, a început să cumpere animale puțin câte puțin, ori de câte ori a avut ocazia. El adaugă că intenționează să-și extindă „regatul” atunci când le va putea oferi condițiile necesare pentru a se simți bine.

Victor a participat, de asemenea, la concursuri de creștere a păsărilor și a câștigat mai multe medalii.

Florin RAŞA

Articolul îl puteți citi în numărul 37 din 13 septembrie 2025