Clubul de Fotbal ,,Unirea” a marcat 100 de ani de tradiție,pasiune și performanță

Comunitatea din Uzdin a sărbătorit un moment deosebit din istoria sa sportivă: împlinirea a 100 de ani de la înființarea clubului de fotbal din această localitate.. Evenimentul, organizat pe data de 13 iunie, a reprezentat un prilej de a rememora începuturile, succesele și generațiile de jucători care au purtat cu mândrie culorile clubului.

Povestea fotbalului la Uzdin a început în anul 1925, când o echipă a disputat primul meci la Orlovat. Un an mai târziu, în 1926, a fost înființat oficial clubul. Printre cei care au activat în primii ani ai clubului s-au numărat Iosif Frenț, Teodor Frenț, Ion Cocora, Marcu Puia, Virgil Roșu, Pavel Măran, Trifu Selea, Iosif Bulic, Ioviță Dalea, Vuică Barbu, Avram Neda, Petru Mezin și alții. Primul președinte al clubului a fost Trifu Selea.

De-a lungul anilor, „Unirea” Uzdin a devenit un simbol al sportului local. Una dintre cele mai importante perioade din istoria sa a fost între anii 1962 și 1966, când echipa a evoluat în Liga Voivodinei, obținând rezultate remarcabile și consolidându-și reputația în regiune. Printre cei care au scris pagini importante din istoria „Unirii” se enumeră: Velimir Netković, Predrag Perović, Ioniță Bosică, Gheorghe Iepure, Ghiga Ardelean, Petru Stoia Perušić, Ilia Spăriosu, Todor Șuboni,

Todor Boier și Petru Mezin. Lor le-au urmat: Ion Puia, Gheorghe Ghertenișan, Ion Totan, Trifu Mezin, Todor Oalge, Ioța Nicodin, Moisă Velici, Iova Spăriosu, Adam Groza, Adam Lupu și Steva Miler.

În deceniile următoare, tradiția a fost continuată de o nouă generație de jucători, printre care, Florin Șuboni, Dorel Spăriosu, Mugurel Puia, Mircea Șocardă, Drăgănel Șocardă, Tănuț Șocardă, Dorel Șuboni, Marinel Cocora, Daniel Obădean și alții. În perioada mai recentă, culorile clubului au fost reprezentate de Nebojša Rudić, Marcel Sekulić, Nemanja Stojaković, Milan Rakić, Bojan Vukojević, Renato Cocora și Alen Lazić.

Jubileul dedicat celor 100 de ani de fotbal la Uzdin a debutat într-o atmosferă solemnă și emoționantă. Manifestarea a început cu o ceremonie religioasă oficiată de preotul paroh Moise Lința, care a binecuvântat evenimentul și a rostit o rugăciune pentru toți cei care au contribuit de-a lungul timpului la dezvoltarea fotbalului local.

Virginia PUIA

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 20 iunie 2026