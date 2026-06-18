Omagiu adus literaturii române din zona Vârșețului

Pe data de 15 iunie, la Centrul „Millennium” din Vârșeț, s-a desfășurat ultima prelegere din cadrul proiectului „Zilele Culturii Românilor din Vârșeț”, organizat de Centrul Românesc pentru Cercetare și Promovare Culturală. Evenimentul a reunit personalități ale vieții culturale și academice, precum și un public numeros și select, dornic să redescopere bogăția literaturii românești create pe aceste meleaguri.

Deschiderea manifestării a fost marcată de alocuțiunile susținute de dr. Traian Căcina, coordonatorul și inițiatorul proiectului, totodată responsabil pentru cultură în Executivul orașului Vârșeț, în timp ce încheierea a aparținut lui Marian Mohan, președintele Centrului Românesc pentru Cercetare și Promovare Culturală. Aceștia au evidențiat importanța unor astfel de proiecte pentru păstrarea identității culturale românești și pentru promovarea valorilor autentice ale comunității române din Serbia.

Protagoniștii serii au fost conf. univ. dr. Brândușa Juică, dr. Tatiana Petrică, drd. Mariana Stratulat și dr. Valentin Mic, care au susținut prelegeri captivante despre literatura română și despre scriitorii români din zona orașului Vârșeț. Prezentările lor au fost urmărite cu interes de către cei prezenți, fiecare intervenție fiind răsplătită cu aprecierea unui public care a savurat cu atenție și respect fiecare cuvânt rostit.

În cadrul expunerii sale, conf. univ. dr. Brândușa Juică a oferit o imagine de ansamblu asupra evoluției literaturii române din Voivodina, subliniind specificul acesteia și modul în care și-a construit propria identitate culturală. Potrivit vorbitoarei, această literatură s-a născut „la confluența dintre literatura română și cea sârbă”, însă și-a creat un drum propriu, asimilând valori cultivate în spațiul autohton. În acest context, a afirmat: „Această literatură are trăsături bine conturate care se deslușesc în evoluția ei, asigurându-i statură proprie, în confruntarea și sincronizarea cu alteritatea.”

Denis STRATULAT

Foto: Larisa GHEORGHE

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 20 iunie 2026