Pe data de 11 iunie, de la ora 18, la etajul al cincilea al Centrului „Millennium” din Vârșeț, în sala creativă a Centrului Cultural din Vârșeț, s-a desfășurat încă o prelegere din cadrul celei de-a patra ediții a manifestării „Zilele Culturale ale Românilor din Vârșeț”. Acest eveniment cultural a fost organizat de Centrul Românesc pentru Cercetare și Promovare Culturală și finanțat de Ministerul pentru Drepturile Omului și ale Minorităților și Dialogul Social.

De această dată, prof. dr. Eugen Cinci a susținut o prelegere foarte interesantă pe tema „Momente importante din trecutul muzical al românilor din Vârșeț”. La acest eveniment, pe lângă un public numeros, au fost prezenți și Marian Mohan, președintele Centrului Românesc pentru Cercetare și Promovare Culturală, dr. Traian Căcina, membru în Consiliul Executiv al orașului Vârșeț, responsabil pentru cultură și învățământ, Davor Stojković, directorul Centrului Cultural din Vârșeț, Daniel Bala, ministru-consilier al Consulatului General al României la Vârșeț, Mariana Stratulat, directoarea CPE „Libertatea”, Marinel Petrică, președintele Consiliului de Administrație al CPE „Libertatea”, și dr. Tatiana Petrică, director al Căminului Tineretului din Vârșeț.

La început, toți participanții au fost salutați de Davor Stojković, care a subliniat că vor avea ocazia să audă informații importante despre trecutul muzical al românilor și le-a urat tuturor celor prezenți în sală o seară plăcută.

Daniel Bala a explicat că cei prezenți vor asista la o prelegere foarte interesantă susținută de prof. dr. Eugen Cinci, care îi va familiariza cu istoria muzicii românilor din acest oraș. Această prelegere va reprezenta o sursă de inspirație și motivație pentru generațiile viitoare ale comunității românești din oraș.

Dr. Traian Căcina a mulțumit tuturor celor care au venit la acest eveniment de mare însemnătate pentru minoritatea românească și a subliniat că aceasta este a patra prelegere din cadrul manifestării „Zilele Culturale ale Românilor din Vârșeț”. Totodată, i-a mulțumit prof. dr. Eugen Cinci pentru această prelegere, în cadrul căreia pot fi auzite informații interesante și inedite din istoria muzicii românilor din acest oraș. Potrivit celor afirmate de dr. Traian Căcina, minoritatea română are nevoie de astfel de prelegeri susținute de specialiști.

Vasile PETRICĂ

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 20 iunie 2026