Europa – un continent dispus să facă haz de propriile defecte și slăbiciuni

Pe data de 10 iunie, în sala Bibliotecii Municipale din Panciova, a avut loc prezentarea volumului „Fantoma aforismului cutreieră Europa – Panorama aforismului contemporan în Europa”, antologie alcătuită de cunoscutul aforist sârb Aleksandar Čotrić.

Evenimentul a reunit numeroși iubitori ai cărții și ai umorului, oferindu-le prilejul de a descoperi o lucrare deosebită care cuprinde o selecție de aforisme contemporane semnate de autori din numeroase țări europene. Volumul a evidențiat faptul că aforismul, deși o formă literară concisă, rămâne un instrument puternic de analiză critică a realității și de surprindere a contradicțiilor lumii contemporane.

Despre carte au vorbit editorul volumului, Goran Trailović, și alcătuitorul antologiei, Aleksandar Čotrić, în timp ce programul a fost moderat de Nemanja Rotar. Cu acest prilej pentru săptămânalul nostru, autorul acestei antologii, Aleksandar Čotrić, apreciat aforist sârb, a declarat:

,,În panorama aforismului contemporan european «Fantoma aforismului cutreieră Europa» sunt reprezentați 140 de autori din 39 de țări, cu un total de 2.800 de aforisme.

Teodora SMOLEAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 20 iunie 2026