Dansatorii din Glogoni premiați la Vrnjačka Banja

La ediția din acest an a Festivalului Internațional de Folclor „Džindžan” de la Vrnjačka Banja, care a reunit recent peste 1.100 de participanți din țară și din străinătate, tinerii din Glogoni și-au reprezentat cu cinste localitatea, tradițiile și moștenirea culturală.

La festival au participat două ansambluri din categoria de vârstă de până la 16 ani, cu aproximativ 35 de membri. Efortul lor nu a trecut neobservat, astfel că s-au întors acasă cu o distincție valoroasă — premiul și cupa pentru cea mai bună reconstituire a costumului popular.

Directorul Casei de Cultură, Slavko Jovanovski, subliniază că această recunoaștere este rezultatul muncii îndelungate și al devotamentului tuturor celor implicați în activitatea secției de folclor.

„Suntem mândri de copiii noștri, care și în acest an au demonstrat cât de mult iubesc folclorul și cât de serios se dedică păstrării tradițiilor. Cupa câștigată pentru cea mai bună reconstituire a costumului popular reprezintă o mare recunoaștere pentru noi toți și o confirmare că munca, strădania și devotamentul sunt întotdeauna apreciate.

Teodora SMOLEAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 20 iunie 2026