ION MARCOVICEAN – BOBĂSCU DIN SELEUȘ

Poartă în suflet dragostea pentru tradițiilesatului natal

Pe cunoscutul activist cultural Ion Marcovicean, care anul acesta a împlinit frumoasa vârstă de 79 de ani, prezent pe scena culturală a Seleușului de mai bine de 50 de ani, un pasionat folclorist, l-am întâlnit la masa comună prilejuită de sărbătoarea satului – Rusaliile.

Deși este la o vârstă înaintată, poartă în suflet dragostea pentru tradițiile satului natal, amintindu-și cu nostalgie de vremurile de altădată.

Depănându-și amintirile, Ion ne-a vorbit despre copilăria petrecută alături de prieteni. Este născut în anul 1947, la Seleuș, într-o familie de țărani cinstiți și harnici. Trăind alături de părinți care se ocupau cu munca câmpului, a fost nevoit să preia de timpuriu treburile gospodăriei.

A rămas orfan de tată la vârsta de 18 ani, iar după acea perioadă, când l-a pierdut pe tatăl său, munca agricolă i-a devenit principala preocupare. La început totul i s-a părut greu, dar în sufletul lui stătea pitulată acea lumină care i-a încălzit inima și parcă l-a încurajat să înceapă o nouă pagină a vieții, să-și întemeieze o familie și să devină stăpân pe tot ceea ce îi aparținea.

Ion MĂRGAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 20 iunie 2026