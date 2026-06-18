Sărbătoarea cântecului și dansului

Duminică, 14 iunie, în sala Căminului Cultural, a avut loc un concert folcloric, care, în mod tradițional, se organizează cu prilejul sărbătorii satului – Rusaliile, de data aceasta cu o mică întârziere. Motivul întârzierii îl constituie amenajarea încăperilor din cadrul Căminului Cultural, proiect finanțat de autorităţile provinciale și realizat cu sprijinul comunei Alibunar. În încăperile amenajate își vor desfășura activitatea membrii secției de folclor și ai școlii de balet.

În cadrul programului cultural, primii care au evoluat au fost membrii grupului mic de dansatori ai Căminului Cultural din Petrovasâla, cu o suită de jocuri tradiționale sârbești, în coregrafia Suzanei Pavlović. Au urmat tinerii soliști: Dušan Petrović a interpretat la acordeon două melodii sârbești, iar solistul vocal Stefan Dimić a evoluat cu un cântec popular sârbesc.

În continuare s-au prezentat în fața publicului spectator formația de dansatori din clasa I și clasa a II-a, care frecventează cursurile de dans la Școala de Balet „Dimitrije Parlić”. Ei au evoluat cu o suită de dansuri sârbești, în coregrafia Suzanei Pavlović. A urmat solistul instrumentist Vasilije Pribić, care a interpretat la acordeon două melodii sârbești.

Au urmat dansatorii clasei I de la Școala de Balet „Dimitrije Parlić”, secția de dansuri din Petrovasâla, cu suite de dansuri tradiționale sârbești, în coregrafia Suzanei Pavlović.

Pe scenă a evoluat grupul vocal al Școlii de Balet, care a interpretat un mănunchi de melodii tradiționale sârbești, pregătit de prof. Anđelka Simić, cu corepetitorul Sebastian Bogdan. A urmat apoi solistul instrumentist Vasilije Pribić, cu două melodii tradiționale sârbești. Ivona Sarić, elevă a Școlii de Balet, a interpretat două cântece populare românești. Dansatorii Școlii de Balet „Dimitrije Parlić”, secția de dansuri populare din Petrovasâla, au evoluat cu o suită de jocuri tradiționale sârbești, în coregrafia Suzanei Pavlović. A urmat solista vocală Sunčica Milosavljević, cu un cântec tradițional sârbesc.

Ion MĂRGAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 20 iunie 2026