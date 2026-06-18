Migrația tinerilor: între muncă, studii și dorința de a vedea lumea

Text realizat de Rebeka Todorov, studentă în anul al doilea la Catedra de Limba, literatura și cultura română, Facultatea de Filologie, Universitatea din Belgrad. Proiect desfășurat în cadrul disciplinei Limba română contemporană, conceput și coordonat de lect. univ. dr. Mirjana Ćorković. Le mulțumim tinerilor intervievați pentru timpul acordat și pentru poveștile împărtășite.

Migrația tinerilor este astăzi un fenomen vizibil la nivel global, dar și în Europa de Sud-Est și, respectiv, în Serbia. Potrivit datelor oficiale ale Institutului de Statistică al Republicii Serbia (RZS), în 2011 trăiau în Serbia aproximativ 1,82 milioane de tineri cu vârste între 15 și 34 de ani, iar în 2022 numărul lor era de aproximativ 1,45 milioane. Dincolo de aceste cifre se află însă trasee de viață diverse: unii tineri pleacă pentru studii, alții pentru muncă, iar alții din dorința de a vedea cum se trăiește într-o altă țară.

În cadrul unui proiect realizat la disciplina Limba română contemporană, am discutat cu trei tineri români din Voivodina pentru a înțelege nu doar de ce pleacă tinerii, ci și cum trăiesc această experiență: ce simt, ce câștigă și ce lasă în urmă. Fiecare dintre ei a avut propria experiență de viață în străinătate.

Una dintre participante a plecat la muncă sezonieră în SUA, pe insula Martha’s Vineyard. Un alt participant a plecat în România, pentru studii, după terminarea liceului în limba română în Voivodina, iar o altă studentă a ajuns în Portugalia, prin programul Erasmus. Aceste trei povești arată că plecarea în străinătate poate avea motive diferite: munca sezonieră, studiile, mobilitatea universitară, dorința de a cunoaște alte culturi și oameni noi, de a-și îmbogăți experiența personală, precum și posibilitatea de a trăi într-un mediu internațional.

Rebeka TODOROV

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 20 iunie 2026