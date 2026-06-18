TREI ROMÂNCE DIN VOIVODINA PE SCENA FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL„HERMANNSTADTFEST” DIN SIBIU

Mai multe premii pentru Teodora Mic și Vanesa Crețu

Peste 100 de concurenți din România, Ucraina, Bulgaria, Italia, Cipru și Serbia au urcat pe scena prestigioasei Săli „Thalia” a Filarmonicii de Stat din Sibiu, demonstrând talent, pasiune și o pregătire artistică remarcabilă la ediția a XIV-a.Potrivit directorului festivalului, Dominique Simionescu, nivelul audițiilor preliminare a fost deosebit de ridicat, selecția concurenților fiind una dificilă.

Participanții acestei ediții au avut vârste cuprinse între 5 și 22 de ani. Organizatorii au continuat și în acest an misiunea de a sprijini copiii și tinerii proveniți din medii defavorizate sau cu dizabilități, facilitând accesul acestora la competiție prin burse și programe speciale.

Printre numeroșii participanți ai festivalului, care s-a desfășurat în perioada 12–14 iunie, s-au aflat și tinerele românce din Voivodina. Comunitatea românească din Serbia a fost reprezentată cu succes de Cristina Mic, Teodora Mic și Vanesa Crețu. Invitația de participare a venit după ce Dominique Simionescu le-a ascultat pe cele trei tinere în cadrul Festivalului de Muzică Ușoară „Tinerețea Cântă” de la Uzdin, impresionat fiind de calitățile lor interpretative.

Cristina Mic a făcut parte din juriul festivalului, evaluând concurenții la secțiunea de muzică populară, categoriile de vârstă 5–10 ani și 11–12 ani.

Teodora SMOLEAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 20 iunie 2026