ȘEDINȚA CONSILIULUI EXECUTIV Al MARELUI FESTIVAL AL ROMÂNILOR DIN VOIVODINA

Cu încredere spre atingerea succesului dorit

Nicolincenii au îmbrățișat cu mare entuziasm și mândrie ideea ca ediția a 66-a a Marelui Festival de Muzică și Folclor să aibă loc în localitatea lor. Este pentru prima dată în istoria acestui festival când se organizează la Nicolinț, localitate unde în trecut s-a cultivat cu mare dragoste muzica și dansul popular, tradițiile și obiceiurile din străbuni. După o pauza mai îndelungată, Nicolințul se poate mândri, din nou, cu bogăția sa culturală, astfel că organizarea ediției din acest an a Marelui Festival va confirma munca asiduă și deschiderea față de valorile locale ale nicolincenilor.

De la bun început au fost asumate cu multă responsabilitate obligațiile ce revin organizatorului local, astfel că ședința de lucru a Consiliului Executiv al Marelui Festival care a avut loc duminică, 14 iunie a confirmat că demersurile decurg în baza celor stabilite. Ședința a avut loc în incinta Comunității Locale și a întrunit membrii Consiliului Executiv în frunte cu Roman Bugar, președinte împreună cu o parte din Comitetul local de organizare. În baza celor prezentate de mr. Roman Bugar s-a confirmat că până în prezent s-au efectuat demersurile necesare pentru asigurarea surselor financiare, precum și organizarea ca întreg a acestei manifestări culturale. S-a discutat programul festivalului, participarea soliștilor vocali și instrumentiști care sunt în jur de patruzeci, participarea societăților culturale din localitățile noastre, componența juriului precum și participarea ansamblurilor și soliștilor vocali profesioniști din țară și România care vor aduce, cu certitudine, o notă în plus acestei prestigioase manifestări culturale. De asemenea, s-a discutat despre redactarea Buletinului festivalului ce urmează să fie editat de CPE „Libertatea” și despre realizarea unei video prezentări care va cuprinde informații despre trecutul istoric, dezvoltarea pe parcursul anilor și viața culturală a Nicolințului.

Când este vorba de manifestările adiacente, Asociația de Femei „Pro Art” va organiza, împreună cu CPE „Libertatea”. Institutul de cultură al Românilor din Voivodina și Școala Elementară „2 Octombrie” din localitate o lansare de carte când vor fi prezentate 4 volume scrise de autori nicolinceni, dedicate localității lor de naștere, semnate de Gheorghe Bosioc, prof. univ. dr. Lia Magdu, preot Andrei Turcoane și dr. Eufrozina Greoneanț. Pentru a doua zi, Asociația de Femei „Pro Art” va organiza tradiționala manifestare „Ștergar înflorat peste vii aruncat” la care, după cum s-a obișnuit, vor fi invitate asociații de femei. După încheierea ședinței de lucru, s-a mers la terenul de fotbal din localitate unde se planifică desfășurarea programului pentru a se stabili unele detalii tehnice.

Eufrozina GREONEANȚ

Articolul îl puteți citi în numărul din 20 iunie 2026