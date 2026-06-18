SERBIA ȘI ROMÂNIA, „RECONECTATE” PRIN TRANSPORT RUTIER DIRECT

Două curse zilnice pe ruta Belgrad – Vârșeț – Timișoara – Arad

După ani de demersuri și insistențe susținute la nivel instituțional și diplomatic, între Serbia și România a fost lansată în sfârșit o legătură directă de transport rutier, un proiect considerat mult timp necesar de comunitățile din ambele țări.

Traian Căcina, vicepreședinte al Consiliului Național al Minorității Naționale Române și responsabil pentru Cultură în Executivul orașului Vârșeț, cel care a militat constant pentru această inițiativă, salută apariția noilor curse de autocar pe ruta Belgrad – Vârșeț – Timișoara – Arad, operate de FlixBus împreună cu partenerul său din Serbia, Trans-Jug. Acesta subliniază că, deși proiectul nu a fost realizat direct prin efort instituțional, el reprezintă un pas important în conectarea celor două state vecine, unite prin legături istorice, economice și culturale.

Iată ce ne-a declarat cu acest prilej: „Cu deosebită bucurie vă comunic o veste bună! În sfârșit avem o linie directă de transport rutier între Serbia și România. Nu una, ci două! Belgrad – Vârșeț – Timișoara – Arad, tur-retur, cu două plecări în fiecare zi!

După patru ani de insistență, demersuri și credința că acest lucru este posibil, ani în care am discutat personal despre această problemă cu reprezentanți ai celor mai importante instituții din Serbia și România: cu cabinetele prezidențiale ale celor două state, cu miniștri, cu Ambasada României la Belgrad, cu Consulatul Serbiei la Timișoara, cu companii de transport și cu numeroși parteneri instituționali. De asemenea, din partea municipiului Vârșeț au existat solicitări și inițiative constante pentru readucerea acestui subiect pe agenda publică.

Am considerat că este inadmisibil ca două țări vecine, legate prin istorie, economie, cultură și relații familiale, să nu fie conectate prin nicio linie de transport în comun!

Articolul îl puteți citi în numărul din 20 iunie 2026