În seara zilei de 20 iunie, la Panciova, Muzeul Popular a găzduit o dezbatere inspirativă, „Mai puternică decât crezi”, despre antreprenoriatul feminin, la care primarul municipiului, Aleksandar Stevanović, a primit-o pe Maja Gojković, președinta Guvernului Provincial, și câteva antreprenoare locale.

Capacitatea economică a femeilor reprezintă una dintre premisele importante pentru dezvoltarea în continuare a societății noastre, s-a concluzionat în cadrul acestei întruniri. De aceea, Guvernul Provincial și Fondul pentru Dezvoltare al Voivodinei aplică în mod constant măsuri care oferă femeilor sprijin în demararea și dezvoltarea afacerilor.

Președinta Guvernului Provincial, Maja Gojković, a vorbit despre importanța sprijinului instituțional acordat antreprenoriatului feminin. Cu această ocazie, ea a subliniat că liniile de credit avantajoase ale Fondului pentru Dezvoltare al Voivodinei reprezintă un mecanism important pentru dezvoltarea afacerilor, crearea de noi locuri de muncă și consolidarea siguranței economice a femeilor.

„Cunoștințele, curajul, perseverența și sprijinul reciproc dintre femei sunt esențiale pentru succesul în antreprenoriat și dezvoltarea profesională. Liniile de credit avantajoase ale Fondului pentru Dezvoltare al Voivodinei reprezintă un mecanism important pentru dezvoltarea afacerilor, crearea de noi locuri de muncă și consolidarea siguranței economice a femeilor”, a declarat Gojković.

Primarul municipiului, Aleksandar Stevanović, a oferit susținere inițiativelor de dezvoltare a antreprenoriatului feminin local.

„Mă bucur că sunt astăzi aici alături de voi, într-o companie atât de frumoasă, și că voi avea ocazia să discut cu femei care, prin munca, curajul, perseverența și talentul lor, depășesc limitele și demonstrează că succesul nu are cadre prestabilite. Aș dori să îi mulțumesc în special președintei Guvernului Provincial, Maja Gojković, pentru sprijinul dezinteresat pe care Guvernul Provincial îl oferă orașului nostru. Datorită colaborării bune, am realizat numeroase proiecte importante pentru Panciova și sunt convins că vom continua împreună să lucrăm pentru îmbunătățirea calității vieții tuturor concitadinilor noștri.”

Stevanović a adăugat că poveștile sunt diferite, dar fiecare dintre ele transmite un mesaj important: succesul nu vine peste noapte, ci prin muncă, perseverență și credință în propriile capacități.

„Și voi știți cât de importante sunt femeile în comunitatea noastră, care contribuie zilnic, din diverse poziții, la dezvoltarea orașului Panciova, de aceea voi continua să vă ofer sprijin ori de câte ori va fi posibil. Orașul va continua, de asemenea, să susțină femeile prin diverse programe de autoangajare, concursuri pentru dezvoltarea antreprenoriatului, prin colaborarea cu asociațiile de femei, dar și prin toate celelalte inițiative care contribuie la capacitarea economică a femeilor și la o vizibilitate mai mare în societate”, a menționat, printre altele, primarul Stevanović în discursul său de bun venit.

Teodora SMOLEAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 27 iunie 2026