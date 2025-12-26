Colindele au adus bucurie îninimile grebencenilor

Sâmbătă, 20 decembrie, în sala Căminului Cultural din Grebenaț, membrii Societății Cultural-Artistice „George Coșbuc”, împreună cu elevii Școlii Elementare „Mihail Sadoveanu”, au prezentat un concert de colinde tradiționale, care au adus bucurie și căldură sufletească în inimile sătenilor. Evenimentul de excepție a fost sprijinit de Primăria Biserica Albă, precum și de Comunitatea Locală din Grebenaț. A fost un prilej unic, marcat de grebenceni prin prezentarea unui colaj de colinde, după obiceiul moștenit de la străbuni. Colindele au fost și au rămas cele mai frumoase cântece care prevestesc marea sărbătoare a creștinătății – Nașterea lui Iisus Hristos.

În partea inaugurală a concertului de colinde, cuvinte de salut au fost adresate de onorații oaspeți: Daniel Bala, ministru-consilier la Consulatul General al României la Vârșeț, Ivana Ristić Hubert, vicepreședinta Adunării comunei Biserica Albă, Traian Căcina, vicepreședintele Consiliului Național al Minorității Naționale Române din Serbia, Todor Țăran, directorul Școlii Elementare „Mihail Sadoveanu” din Grebenaț.

În alocuțiunea sa, Daniel Bala a menționat, printre altele, faptul că la Grebenaț a avut loc o seară specială, un spectacol consacrat colindelor românești. În continuare, a remarcat importanța colindelor în viața fiecărui român, deoarece ele reprezintă expresia credinței strămoșești. În final, ministru-consilier și-a exprimat convingerea că aceste colinde ne vor oferi ocazia de a intra fericiți și bucuroși în atmosfera caldă a sărbătorilor de iarnă, urându-le tuturor un An Nou Fericit.

Cuvinte de sprijin au fost adresate din partea vicepreședintei comunei Biserica Albă, Ivana Ristić Hubert, care, printre altele, a menționat faptul că acest concert de colinde reprezintă modul cel mai bun de păstrare a tradițiilor și obiceiurilor moștenite de la străbunii grebencenilor. Autoguvernarea locală va sprijini și pe viitor astfel de evenimente culturale care promovează specificul fiecărei minorități naționale.

În cuvântul de adresare, Todor Țăran a remarcat că și-a dorit din tot sufletul ca acest eveniment să-i unească pe toți consătenii săi, pentru a fi mai aproape de familiile lor, prețuind fiecare clipă de liniște și iubire. În mod aparte, a mulțumit preotului paroh Gheorghe Suci pentru sprijinul acordat la realizarea acestui eveniment deosebit.

Cuvinte de bun augur au fost adresate și din partea dr. Traian Căcina, vicepreședinte al CNMNR, care a transmis urări de bine tuturor celor care au organizat minunatul concert de colinde ce prevestesc sărbătoarea Crăciunului.

Corul bisericesc al Bisericii Ortodoxe Române din Grebenaț, în frunte cu preotul paroh Gheorghe Suci, a inaugurat concertul de colinde, interpretând trei colinde: „Nașterea”, „Trei crai”, „Veniți astăzi”, urmând apoi cetele de colindători ale școlii din Grebenaț, care au pregătit un colaj de colinde, instruiți de prof. Ionel Drăghici.

Apoi, pe scenă au urcat grupul mare de colindători, interpretând: „E Ajunul Crăciunului, e vremea colindelor”, „Deschide ușa, vecine” și urarea de Crăciun „Onorat gazdă din această casă, primiți urarea noastră!”.

În continuare, membrii Fanfarei SCA „George Coșbuc” au interpretat un mănunchi de colinde sub bagheta dirijorală a lui Ion Blaj, iar colindătorii au interpretat colindul „Rămâi, gazdă, sănătos”.

Silvia MĂRGAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 52 din 27 decembrie 2025 – 3 ianuarie 2026