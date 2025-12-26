A prezentat serbarea închinată sărbătorilor de iarnă

Sâmbătă, 20 decembrie, în sala de spectacole a Căminului Cultural, membrii Centrului Artei Populare din Nicolinț, în frunte cu președinta Alexandra Lelea, au prezentat o serbare dedicată sărbătorilor de iarnă.

În adresarea sa, Alexandra Lelea, printre altele, a menționat că doar colindele sunt cele care ne adună ca într-o mare familie și ne ajută să zâmbim, să ne bucurăm de lucrurile simple. Serbarea pregătită de membrii Centrului Artei Populare ne-a ajutat să ne bucurăm de venirea colindătorilor în zilele de sărbătoare închinate Crăciunului.

A fost invitat să adreseze cuvinte de salut Daniel Bala, ministru-consilier la Consulatul General al României la Vârșeț. Acesta a mulțumit pentru invitație, arătând că i-a făcut o deosebită plăcere să marcheze împreună acest moment special dedicat sărbătorilor de iarnă. După cum a menționat, a fost o seară consacrată muzicii sacre, care asigură comuniunea noastră cu Dumnezeu, iar colindele reprezintă o creație populară păstrată în formă autentică până în zilele noastre. La final, a transmis cele mai sincere felicitări cu prilejul sărbătorilor de iarnă și urarea „Un An Nou 2026 fericit!”.

În continuarea programului, au ieșit pe scenă micii colindători, interpretând colinde tradiționale, urmați de formația de dansatori, care au evoluat cu suite de jocuri tradiționale. Publicul spectator i-a aplaudat frenetic pe toți participanții, plecând spre casă cu inimile pline de bucurie sufletească și mulțumiți de faptul că la Nicolinț sunt păstrate cu sfințenie frumoasele colinde care prevestesc Nașterea Domnului Iisus Hristos.

